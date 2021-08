Feux de forêt : la Première Nation Simpcw a formé sa propre unité de pompiers

Cette équipe d'attaque initiale est composée d'un maximum de cinq membres en rotation. Elle est envoyée par le centre d'incendie de Kamloops pour lutter contre tout feu qui se trouve à moins de 120 kilomètres des terres de la Nation Simpcw.

Actuellement, l'équipe lutte contre l'incendie de Sparks Lake qui a brûlé 89 600 hectares jusqu'à présent

Nous ne pouvions pas rester les bras croisés pendant que notre territoire brûlait , a déclaré à CBCCanadian Broadcasting Corporation Shelly Loring, chef de la Nation Simpcw.

Selon le chef des pompiers volontaires du village de Chu Chua, Ron Lampreau, le projet suscite l'intérêt et l'appui d'autres communautés autochtones et de partenaires de l'industrie forestière et des ressources.

Tout le monde veut voir cette initiative réussir. Ce n'est pas seulement un avantage pour la Première Nation de Simpcw, mais pour tout le monde. Une citation de :Ron Lampreau Jr., chef des pompiers volontaires de Chu Chua

Inquiétudes de longue date

La Première Nation Simpcw a soulevé des inquiétudes au sujet de l'intervention provinciale en cas de feux dès 2003, mais c’est la saison des incendies dévastatrice de 2017 qui a poussé la nation à agir.

D'après M. Lampreau, les pompiers envoyés par la province n'ont pas mis en priorité des feux qui brûlaient autour du territoire de la Première Nation Simpcw.

Il soutient que l'évaluation des menaces des incendies a été faite sans les connaissances locales et autochtones sur le terrain et l'habitat que possèdent les membres de sa communauté.

Les connaissances locales sont essentielles pour lutter contre ces incendies. Nous connaissons les routes secondaires, nous connaissons notre territoire. Une citation de :Ron Lampreau Jr., chef des pompiers volontaires de Chu Chua

La chef Shelly Loring explique que les leaders de la communauté Simpcw et une équipe de bénévoles dévoués ont réussi à obtenir de l’équipement pour lutter contre les incendies, une formation aux normes du Service des incendies de la Colombie-Britannique et qu’ils ont ensuite fait pression pour obtenir l’autorisation officielle d’intervenir sur le terrain.

Nous avions une vision d'une équipe d'attaque initiale, dit la chef Loring. Il a fallu quelques années pour qu’elle se concrétise, mais nous avons finalement signé un accord avec la province .

La communauté Simpcw espère mettre à contribution jusqu'à trois équipes sur le terrain l'été prochain.