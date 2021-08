PR Transpo : les Comtés unis de Prescott et Russell procèdent à une baisse de tarif

Dès septembre, les utilisateurs de PR Transpo, le service de transport intermunicipal des Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR), paieront moins cher pour les longs déplacements.

Cette modification à la grille tarifaire a été présentée lors d’une réunion du comité de développement économique et touristique des CUPRComtés unis de Prescott et Russell , mercredi matin.

Exemple : j’ai un client qui veut partir d’Alfred pour se rendre à Hawkesbury. Bien, ça va lui coûter 33 $ pour y aller et 33 $ pour en revenir. C’est encore beaucoup , explique la directrice du département de développement économique et touristique des CUPRComtés unis de Prescott et Russell , Carole Lavigne.

Actuellement, le tarif payé par les étudiants et les personnes âgées s’élève à 1 $/km pour les 15 premiers kilomètres et à 1,20 $/km pour les adultes. Ensuite, tout le monde doit débourser 0,6 $/km pour chaque kilomètre subséquent.

La directrice du département de développement économique et touristique des CUPR, Carole Lavigne (Archives) Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Selon la modification proposée, le tarif des kilomètres parcourus en surplus sera considérablement réduit.

[Au-delà] de dix kilomètres, on descendrait soit à 0,35 $/km, soit à 0,25 $/km. En réduisant les coûts pour les plus longs trajets, on espère que les gens utiliseront [davantage le service] , ajoute Carole Lavigne.

L'aide de la province

Le maire d’Alfred-Plantagenet et président des CUPRComtés unis de Prescott et Russell , Stéphane Sarrazin, appuie sans réserve cette idée.

Surtout que, rappelle-t-il, PR Transpo est entièrement subventionné par la province jusqu’en 2025.

L’enveloppe du projet-pilote, qui contenait déjà deux millions de dollars, a été bonifiée de 975 000 $ par le gouvernement ontarien, à la fin du mois de juin.

Au début, on disait qu’on ne voulait pas trop concurrencer les compagnies de taxi. Je suis d’accord. Mais c’est quand même quelque chose [...] pour offrir le meilleur service aux citoyens. Alors, moi, je pense qu’on devrait tout simplement baisser les prix , indique Stéphane Sarrazin.

Stéphane Sarrazin, président des Comtés unis de Prescott et Russell en 2021 (Archives) Photo : Courtoisie : CUPR

Le maire du canton de Russell, Pierre Leroux, a toutefois tenu à rappeler à ses collègues que l’objectif principal de cette initiative est d’évaluer si un transporteur privé pourra rentabiliser un tel service une fois la subvention devenue chose du passé.