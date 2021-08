Opération policière pour retrouver un homme disparu à Canton-Tremblay

Des recherches ont été entamées mercredi matin dans un secteur boisé près de son domicile après que l’une des personnes vivant avec l’homme ait signalé sa disparition. Selon les premières informations, l’homme n’aurait pas été vu depuis vendredi dernier.

Le poste de commandant du Service de police de Saguenay a été déployé au coin des rues du Patrimoine et du Vallon, à proximité du boulevard Sainte-Geneviève, pendant plusieurs heures. Des patrouilleurs ont aussi quadrillé le secteur en VTTvéhicule tout-terrain pour tenter de trouver des traces que l’homme aurait pu laisser, mais ces recherches n’ont rien donné.

L’enquête se poursuit et les policiers tenteront d’interroger des proches et des amis au cours des prochaines heures pour comprendre ce qui s’est passé.