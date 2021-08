La saison 2021- 2022 de l’Orchestre métropolitain sera lancée le jeudi 30 septembre avec le Concerto en sol majeur de Ravel, et l’ensemble dirigé par le maestro Yannick Nézet-Séguin sera accompagné par la pianiste Hélène Grimaud.

La nouvelle programmation se démarque par sa forte présence féminine, puisqu'on trouvera cinq cheffes et un chef invités : l’Orchestre accueillera ainsi les cheffes Erina Yashima, JoAnn Falletta, Speranza Scappucci, Jane Glover et Nathalie Stutzmann. De plus, l’OM interprétera des œuvres de compositrices que l'histoire a injustement négligées , telles que Florence Price, Louise Farrenc et Lili Boulanger.

Par ailleurs, l’orchestre collaborera avec Nicholas Angelich, pianiste et soliste en résidence de la saison, pour le Concerto no 5 de Beethoven ainsi que les deux premiers concertos de Rachmaninov.

Yannick Nézet-Séguin dirige l'Orchestre métropolitain sur le mont Royal, l'été dernier. Photo : Francois Goupil

En salle et dans le confort de la maison

Des 12 programmes, le public pourra en regarder virtuellement 5, qui seront captés et offerts en webdiffusion, dont le concert d'ouverture, Hélène Grimaud et Yannick Nézet-Séguin.

Les spectateurs et spectatrices qui se rendront à la Maison symphonique devront présenter un passeport vaccinal valide puisque les salles de spectacle font partie des établissements où il sera requis dès le 1er septembre.

Le public peut s’abonner à la saison 2021-2022 dès aujourd’hui ou encore attendre au 8 septembre afin de se procurer des billets à l’unité pour l’un des trois premiers concerts de l’Orchestre métropolitain. Pour leur part, les représentations prévues dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée ont été annulées.