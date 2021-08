Une centaine de carcasses de crustacés découvertes au bord d’une plage de Petit-Cap

En se promenant à proximité de Petit-Cap dimanche, sur une plage qu’il a l’habitude de fréquenter avec sa famille et son chien, Jean-Pascal Lavoie remarque une situation hautement inhabituelle. Il y découvre une centaine de carcasses de crustacés le long de la berge, au bout de la rue Galmar.

La vie marine était évidemment affectée par quelque chose , lance-t-il. La journée même, il décide de le signaler au ministère des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, qui le dirige vers Environnement et Changement climatique Canada (ECCC).

On l’informe alors que la GRCGendarmerie royale du Canada a émis un rapport après le déclenchement d’un incendie dans deux boucanières de Botsford Fisheries, survenu la veille. Il m'ont dit qu’il y avait un potentiel de déversement suite à ça, [venant] des transformateurs électriques et des composants chimiques , révèle-t-il.

Jean-Pascal Lavoie a découvert une centaine de carcasses de crustacés en se promenant sur une plage à proximité de Petit-Cap, dans la communauté rural de Beaubassin-Est. Photo : Radio-Canada

Une enquête est en cours

En entrevue téléphonique, Énergie NBNouveau-Brunswick a avisé Radio-Canada que le liquide contenu dans les transformateurs électriques, et utilisé pour les refroidir, ne se serait pas déversé dans l'eau. Selon leurs analyses sur le terrain, le feu était si intense que toute l’huile a brûlé sur place. On a vérifié la terre autour de la bâtisse, et il n’y a rien qui nous indique que l’huile se serait déplacée d’une place à une autre , éclaire Marc Belliveau, agent de communication d’Énergie NBNouveau-Brunswick .

Les analyses effectuées par Énergie NB démontrent que l'huile des transformateurs électriques a brûlé en totalité, en raison de l'intensité du feu, selon le porte-parole Marc Belliveau. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté de Marc Belliveau

Il ajoute qu’il s’agissait d’une huile d'origines végétale et minérale, qui ne pose aucun problème environnemental , à son avis.

Contacté par Radio-Canada, ECCCEnvironnement et Changement climatique Canada n’a pas voulu nous fournir des informations supplémentaires sur ce dossier, demandant plutôt de s'adresser au ministère de l’Environnement et des gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick, chargé de l’affaire.

Dans une communication écrite – obtenue 48 heures après la demande de renseignements envoyée par Radio-Canada – le ministère n’a pas non plus dévoilé des détails sur l’évaluation environnementale en cours.

On y lit, entre autres : Notre rôle est de veiller à ce qu'une évaluation de la propriété soit effectuée par une société de conseil certifiée [ou] un professionnel du site. Une fois l'évaluation terminée, le cabinet d'expert-conseil fournira un rapport final au ministère.

Pour le moment, la cause de la mort de ces crustacés reste méconnue.

Avec des informations de Jérémie Tessier-Vigneault