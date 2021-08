Martin Dagenais fait le saut avec les 67 d'Ottawa

Dagenais est bien connu dans le monde du hockey de la capitale, alors qu’il dirige les Sénateurs d’Ottawa Junior A depuis 2014 en plus d’occuper le poste de directeur général.

Les 67, c’est une franchise reconnue à travers le Canada dans le junior majeur. J’ai une bonne relation avec James Boyd [le directeur général] que je respecte énormément pour le travail qu’il a fait avec André Tourigny, ici. J’ai parlé avec Dave [Cameron]. D’avoir la chance de travailler sous lui, je pense que je ne pouvais pas demander un meilleur scénario , mentionne Dagenais.

C’est certain que c’est le fun parce que c’est près de mon village natal. C’est un plus, d’autant que j’ai une jeune famille. Une citation de :Martin Dagenais, entraîneur-adjoint des 67 d'Ottawa

L'entraîneur Martin Dagenais s'adresse à ses joueurs lors d'un entraînement. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Entraîneur organisé et méthodique, Dagenais avait des discussions avec des équipes junior majeur depuis quelques années, mais n'avait toujours pas fait le saut officiellement. Il ne connaît pas encore son prochain rôle dans les détails. Le dirigeant de 40 ans s’attend toutefois à s’occuper de la défensive des 67.

Mes conversations ont été brèves avec Dave, mais je pense que je vais m'occuper des défenseurs et du désavantage numérique. Je mettrai l’accent sur l’aspect défensif de la structure de jeu. Mais on veut travailler ensemble comme groupe d'entraîneurs pour s'entraider. Ce sera un travail d'équipe , précise Dagenais.

Les 67 font un peu face à l’inconnu en vue de la prochaine saison. Après avoir dominé la Ligue de hockey de l’Ontario (OHL) pendant trois ans, l’organisation n’a pas eu la chance d’aller jusqu’au bout, l’an dernier, en raison de la pandémie de COVID-19 et a perdu plusieurs éléments importants.

Certains parlent de reconstruction, mais James a parlé d’un reset. On sait qu’on n'aura pas la meilleure équipe de la Ligue, mais on pense pouvoir faire du bruit en séries. Avec la COVID, il y aura 10-12 recrues par équipe dans la OHLLigue de hockey de l'Ontario . Il y aura beaucoup de points d'interrogation partout dans la Ligue, alors ça rend ça encore plus intéressant.

Faire le saut avec nostalgie

L’homme de hockey s’est donné corps et âme aux Sénateurs Junior A depuis sept ans. Il a mené l’équipe quatre fois de suite aux finales de la Ligue centrale de hockey junior A (CCHL), remportant deux coupes Bogart et deux coupes Fred Page.

Il quitte donc la formation avec un pincement au cœur, alors que les jeunes joueurs doivent commencer leur camp au cours des prochains jours.

C’est sûr à 100 %! C’est pire en raison du timing. Mais, les joueurs sont contents pour moi et je n’avais pas le choix de faire le saut. Tout ça va me manquer et j’aurai un ajustement à faire comme adjoint. Mais de travailler dans le junior majeur à Ottawa, je ne pouvais pas demander mieux , ajoute l’entraîneur, qui devait mener la formation de l’est au prochain Défi mondial qui aura lieu à Cornwall.

Dagenais va transférer ses responsabilités de directeur général à son adjoint, Jamie Mayo, qui sera chargé de trouver un nouvel entraîneur. Aussi propriétaire majoritaire de la formation, il compte demeurer dans l’entourage de l’équipe pour la transition et se donne un an pour décider ce qu’il fera de ses parts dans l’organisation.