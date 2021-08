Florence K, Le R Premier, Yves Lambert et le groupe Ariko feront vibrer le parc Major’s Hill, à Ottawa les 24 et 25 septembre prochains, dans le cadre du 46 e Festival franco-ontarien (FFO). Et ils pourront le faire devant quelque 2250 festivaliers, cette année.

À pareille date l’an dernier, les organisateurs de l’événement avaient dû se contenter d’accueillir 100 personnes par soir, sur le site.

On a pu bâtir sur l’expérience qu’on a acquise l’année dernière pour offrir une programmation encore plus éclatée et, surtout, la partager avec le plus de gens possible , se réjouit le directeur général du FFOFestival franco-ontarien , Michel-Olivier Matte.

Habituellement, on est pas mal dans ces chiffres-là [2250 spectateurs par soir]. On a espoir que le festival puisse ressembler à ce qu’il est en temps, disons, "normal", pré-pandémie. Une citation de :Michel-Olivier Matte, directeur général du Festival franco-ontarien

Entre musique trad et cabaret-jazz

Le groupe franco-ontarien Les Rats d’Swompe sera en spectacle dans le cadre du 46e Festival franco-ontarien. Photo : Facebook/Site officiel

Le 24 septembre, les groupes franco-ontariens Les Rats d’Swompe et Ariko lanceront les festivités, en compagnie notamment de Sara Dufour, Steve Veilleux, Le Winston Band et la formation originaire de Ripon Le Diable à Cinq, lors de la soirée intitulée Swompalooza.

Le lendemain, en avant-midi, les familles pourront retrouver Bill Bestiole avec son nouveau spectacle, Les créatures du jurassique, ainsi que le groupe Les Petites Tounes.

Pour souligner le jour des Franco-Ontariens, le 25 septembre, le spectacle Extravajazza se veut quant à lui plus intime , avec entre autres Florence K, Andrea Lindsay, McLean (finaliste au Festival international de la chanson de Granby cette année), Le R Premier et le duo gatinois Geneviève et Alain. Le dramaturge franco-ontarien Robert Bellefeuille assurera la mise en scène de cette soirée.

On a surtout voulu évoquer la sortie de crise. [Samedi], on est allé dans un concept cabaret-bar et dans un style musical [jazz] qui ressemble un peu aux années 1920 - les Années folles - [parce que] à cette époque-là, on sortait d’une crise et c’est un peu la même chose maintenant , explique M. Matte.

Deux événements en même temps

Le duo Geneviève et Alain sera de la 46e édition du Festival franco-ontarien. Photo : Zacharie Turgeon

Le même week-end, à Ottawa, le Bluesfest sera lui aussi de retour, du côté du parc Lansdowne, dans une formule écourtée, après des rendez-vous annulés en juillet 2020 et en juillet dernier. Comme plusieurs organisateurs de festivals ont choisi de déplacer leur événement à l’automne, il est presque inévitable que certaines dates se chevauchent dans le calendrier, estime le directeur du FFOFestival franco-ontarien .

Ça fait longtemps qu’on sait que l’événement va se passer en même temps, [mais] on est vraiment dans des clientèles différentes, alors il n’y a pas de souci , fait ce dernier.

Certaines équipes de production travailleront d'ailleurs à la fois pour le Festival franco-ontarien et pour le Bluesfest. On a une très bonne relation avec les gens du Bluesfest [qui mettent également en place le City Folk], donc, on s’est parlé pour mettre en commun nos ressources , souligne M. Matte.

Michel-Olivier Matte, directeur général du Festival franco-ontarien (archives) Photo : Radio-Canada

Il va y en avoir pour tous les goûts en septembre, à Ottawa, et c’est ce qu’on veut : que les gens puissent sortir et célébrer en sécurité en écoutant des spectacles. Une citation de :Michel-Olivier Matte, directeur général du Festival franco-ontarien

Par ailleurs, bien que l'Ontario ne songe pas à implanter son propre passeport vaccinal comme c’est le cas au Québec, l’équipe du FFOFestival franco-ontarien s’engage à mettre en place les infrastructures nécessaires, au besoin.