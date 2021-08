Le bébé de l'album Nevermind poursuit Nirvana en justice pour pédopornographie

L'homme qui apparaît bébé sur la pochette de l'album Nevermind de Nirvana, l'une des plus célèbres de l'histoire du rock, a déposé plainte mardi contre le groupe pour pédopornographie, selon des documents judiciaires.

Photographié en 1991 à l'âge de quatre mois, Spencer Elden figure nu dans une piscine sur la pochette, le regard lorgnant sur un billet d'un dollar accroché à un hameçon. Avec des titres légendaires comme Smells Like Teen Spirit, l'album s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires, devenant une référence du rock et de la pop culture.

Pas d’autorisation signée

À l'époque, ni Spencer Elden, ni ses parents n'ont signé de document autorisant l'utilisation des photographies de Spencer ou de son image, et certainement pas pour l'exploitation commerciale d'images à caractère pédopornographique de sa personne , détaille la plainte, consultée par l'AFP.

Spencer Elden n'a jamais reçu de compensation financière pour cette photographie et demande 150 000 dollars américains, soit environ 189 000 dollars canadiens, de dommages et intérêts de la part de chacune des 15 personnes accusées, notamment les membres du groupe encore en vie comme Dave Grohl, Krist Novoselic, mais aussi des ayants droit du chanteur Kurt Cobain, et du photographe Kirk Weddle.

Les parents de Spencer Elden avaient reçu 200 dollars américains pour la séance photo originale de la part de Kirk Weddle, qui était un ami de la famille.

Les images en question ont montré de façon lascive les parties génitales de Spencer, de l'époque où il était un nourrisson jusqu'à nos jours , souligne la plainte, déposée en Californie.

Spencer Elden a souffert d'une détresse émotionnelle extrême et permanente en raison de la diffusion de ces images, selon les documents de justice.

Les porte-parole des membres de Nirvana et leur studio n'ont pas encore commenté la plainte.

Une célébrité parfois lourde à porter

Spencer Elden a reproduit la photo de la pochette plusieurs fois au cours de sa vie – mais vêtu d’un maillot de bain – pour marquer les 20, 30 et 25 ans de Nevermind.

Toutefois, il a déjà exprimé son ambivalence vis-à-vis de cette photo. C’est assez difficile, je me sens célèbre pour rien , a-t-il déclaré à Time Magazine en 2016.

C’est difficile de ne pas être fâché quand tu entends que beaucoup d’argent a été fait [grâce à cette photo] , a-t-il ajouté.

Quand je vais à un match de baseball et que je me dis : "tout le monde, à ce match de baseball, a probablement vu mon pénis de petit bébé", je me sens comme si une partie de mes droits humains m’avait été retirée. Une citation de :Spencer Elden

Dans une entrevue accordée au journal britannique TheGuardian en 2015, Spencer Elden avait indiqué que la couverture de Nevermind lui avait toutefois ouvert des portes.

Je suis un artiste de 23 ans maintenant et cette histoire m’a donné l'opportunité de travailler avec Shepard Fairey [un artiste visuel de rue aussi connu sous le nom d’OBEY] pendant cinq ans, ce qui a été une expérience géniale. C’est un grand connaisseur de musique. Quand il a su que j’étais le bébé Nirvana, il a pensé que c’était vraiment cool.

En 2019, Kirk Weddle avait indiqué, dans une entrevue au Guardian, que Spencer Elden avait le sentiment que tout le monde avait fait de l’argent [avec cette photo], et pas lui .