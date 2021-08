Comment réformer le système de santé, selon les médecins du Nouveau-Brunswick

La Dre Michèle Michaud, membre du conseil exécutif de la Société médicale du Nouveau-Brunswick et médecin de famille à Edmundston, indique que le système de santé néo-brunswickois fait face à plusieurs problèmes très alarmants .

Elle avance que la crise de ressources humaines menace les soins de santé primaires, les soins d’urgence, ainsi que les soins spécialisés et chirurgicaux.

Nous avons vécu dans toute la province des bris de service , souligne-t-elle, ajoutant que plusieurs régions souffrent encore de cette situation précaire.

En tant que médecins, nous sommes en première ligne de notre système de santé. Nous rencontrons chaque jour les difficultés que nos patients ou nos travailleurs de la santé [vivent]. Une citation de :La Dre Michèle Michaud, membre du conseil exécutif de la Société médicale du Nouveau-Brunswick et médecin de famille à Edmundston

Le recrutement de médecins, les ressources en santé mentale inadéquates, les listes d’attente parmi les plus longues au pays ainsi que la pénurie de personnel infirmier représentent des défis persistants, selon la Société médicale.

Accessibilité, technologie et recrutement

Le président de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, le Dr Jeff Steeves, indique qu’à court terme les médecins souhaitent que l’accès aux soins primaires soit adéquat pour les Néo-Brunswickois.

En février 2020, le gouvernement provincial avait annoncé la fermeture des urgences la nuit dans six hôpitaux, pour finalement faire marche arrière quelques jours plus tard.

Malgré tout, des communautés s’étaient soulevées pour marteler l’importance de l’accès aux soins de santé en région rurale.

Après l'annonce de l'urgence de nuit à l'hôpital Enfant-Jésus, des citoyens de Caraquet ont manifesté leur désaccord. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

À moyen terme, la Société médicale souhaite la réorganisation des équipes et l’amélioration des technologies, comme le développement des soins virtuels.

On a appris à travailler du côté virtuel rapidement pendant les éclosions de COVID-19, précise la Dre Michèle Michaud. Je pense qu’on a un important développement à faire sur les plans virtuel et des technologies de l’information […] parce qu’on est dans l’ère où on doit changer. Le système de santé est en retard dans tous les autres domaines [en ce qui a trait aux] technologies de l’information.

Elle ajoute qu’il est important à long terme de trouver au niveau provincial des stratégies de recrutement et de rétention de la main-d'oeuvre.

Au Nouveau-Brunswick, nous avons un système qui est difficile à gérer parce que nous sommes une province bilingue, souligne-t-elle. L’un des problèmes que nous avons est de réussir à disposer de ressources dans les deux langues disponibles en tout temps et à desservir le mieux possible les régions rurales.

Elle estime qu’un accès aux soins de santé équitable entre les régions urbaines et rurales est un problème unique à la province, tout comme la question de l’offre des services en français et en anglais.

Une centaine de postes sont actuellement vacants dans le système de santé, et la province peine à offrir des conditions compétitives par rapport aux provinces frontalières ou aux États-Unis.

La santé s'ingère dans les élections fédérales

Les médecins de la province souhaitent également une augmentation des transferts en santé de la part du fédéral, ainsi que de l’aide pour redresser le système de santé, qui, selon le rapport des consultations de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, n’a jamais été en si mauvaise santé .

La Dre Michèle Michaud (à gauche) et le Dr Jeff Steeves (à droite) lors d'un point de presse le 25 août 2021 Photo : Radio-Canada

Le Nouveau-Brunswick affiche des dépenses par habitant parmi les plus faibles du pays.

Alors que les dépenses en santé des autres provinces ont augmenté de 5 à 7 % au cours des dix dernières années, celles du Nouveau-Brunswick ont augmenté d'à peine 2 %.

Parallèlement, la population néo-brunswickoise est parmi les plus pauvres et les plus vieillissantes au Canada, ce qui pose des défis de taille pour le système de santé.

Les premiers ministres provinciaux ont fait front commun en mars dernier pour que la contribution d'Ottawa passe de 22 % à 35 % au dépôt du prochain budget fédéral.

À l’approche du scrutin du 20 septembre, c’est donc un investissement majeur et à long terme qui est attendu de la part des 500 médecins ayant contribué aux consultations de la Société médicale du Nouveau-Brunswick.

En attendant la réforme de Shephard

Le Dr Jeff Steeves indique que les recommandations du rapport sont nécessaires et méritent des investissements adéquats.

Nous n’avons pas un prix précis pour nos demandes, mais nous croyons que nos 57 recommandations sont toutes importantes, à leur façon, a-t-il affirmé. Ce n’est pas une liste de souhaits de Noël, c’est des suggestions concrètes au gouvernement pour l’amélioration de notre système de santé provincial.

Je pense qu’il faut partir de quelque part et que les recommandations sont là pour commencer un travail avec le gouvernement, les régies et les autres parties , ajoute la Dre Michèle Michaud.

La ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Dorothy Shephard (Archives) Photo : gouvernement du Nouveau-Brunswick

Le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick a confirmé mercredi avoir pris connaissance du rapport de la Société médicale du Nouveau-Brunswick.

Les recommandations de la Société médicale, ainsi que les nombreuses soumissions d’autres fournisseurs de soins de santé et de citoyens, sont actuellement examinées afin d’élaborer un plan quinquennal provincial en matière de santé. Bon nombre des préoccupations soulevées par la Société médicale ne sont pas nouvelles, mais le gouvernement apprécie la perspective que les médecins ont présentée dans ce rapport , a écrit une porte-parole du ministère de la Santé du gouvernement du Nouveau-Brunswick, Gail Harding, dans une note envoyée à Radio-Canada.

