COVID-19 : le Dr Richard Massé, bras droit d'Horacio Arruda, quitte son poste

Le bras droit du Dr Horacio Arruda, le Dr Richard Massé, quittera son poste vendredi, a appris Radio-Canada.

Il sera remplacé par son épouse, la Dre Marie-France Raynault, qui deviendra officiellement conseillère médicale stratégique à la direction de la santé publique. La Dre Raynault est elle aussi spécialiste en médecine communautaire et santé publique. Elle avait déjà remplacé son mari pendant la période estivale.

Richard Massé a été, de 1998 à 2003, directeur national de santé publique et sous-ministre, poste qu'occupe aujourd'hui le Dr Arruda. C'est d'ailleurs lui qui l'avait recruté à l'époque. Il a réintégré les hautes sphères de la santé publique au tout début de la pandémie de COVID-19, au printemps 2020.

On ne connaît pas les détails du problème de santé qui le pousse aujourd'hui à quitter son poste. On sait cependant que les relations n'étaient pas au beau fixe entre le Dr Massé et le cabinet du ministre de l'Éducation Jean-François Roberge depuis la controverse entourant la ventilation des écoles.

Plus de détails suivront.