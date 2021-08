Erin O'Toole promet de faire de la santé mentale une « mission personnelle »

M. O'Toole a en fait promis que lui et sa conjointe feront de la santé mentale une mission personnelle s'il est élu au poste de premier ministre.

Il a expliqué au cours d'un point de presse comment l'écrasement en 1998 d'un vol de Swiss Air au large de la Nouvelle-Écosse, tandis qu'il travaillait au sein des Forces armées canadiennes, l'a amené à se soucier de santé mentale.

J'ai vu comment le traumatisme a eu un impact sur certains de mes collègues appelés à intervenir, a-t-il dit. J'ai vu comment les Forces armées essayaient de traiter la santé mentale comme la santé physique.

En début de campagne, le chef conservateur avait indiqué que la santé mentale était l'une des cinq priorités de sa plateforme électorale.

Il relance donc sa promesse d'augmenter les transferts en santé de 6 % annuellement, entre autres pour s'assurer qu'un million de Canadiens de plus reçoivent des soins de santé mentale chaque année.

Invité à expliquer en quoi cette annonce n'équivaut pas à imposer des conditions aux provinces sur la manière de dépenser en santé, Erin O'Toole a évoqué un partenariat.

On doit travailler ensemble, les provinces et le gouvernement fédéral. [...] Je vais être là comme le partenaire des provinces pour nos premières lignes, notre système de santé, les CHSLD, les résidences pour aînés, et sur la santé mentale après la pandémie.

Le Plan d'action canadien pour la santé mentale d'Erin O'Toole comprend aussi un crédit d'impôt aux employeurs pour éponger 25 % du coût de la couverture en santé mentale. En plus de la création d'une ligne directe de prévention du suicide et du financement, grâce à une enveloppe de 150 millions de dollars, d'œuvres de bienfaisance qui offriraient des programmes de mieux-être.