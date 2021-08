Les derniers évacués des feux de forêt sont de retour à la maison

Plus de 400 membres de la communauté ont été déplacés pendant plus de deux semaines à Kenora, London et Winnipeg, alors que l’incendie Kenora 51 menaçait la communauté.

Le chef de la Première Nation, Waylon Scott, dit que l’incendie brûle toujours, mais qu’il n’y a plus de danger.

Il semble que le temps nous ait en quelque sorte favorisés, car les deux derniers jours ont été entièrement pluvieux. Cela a donc vraiment aidé à minimiser le risque d'incendie pour la communauté , dit-il.

Le chef affirme que les membres de la Première Nation sont heureux d'être à la maison et que la communauté semble à nouveau animée.

Les leaders de la communauté veulent maintenant apprendre de cette expérience et mettre à jour le plan d'intervention d'urgence de la communauté afin de mieux se préparer.

Le chef Scott souligne que l'une des dernières évacuations à grande échelle dans la communauté a eu lieu en 1987.

Il dit que des photos et des vidéos de l'évacuation sont amassées afin de mieux documenter l'expérience de cette année.