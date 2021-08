« Même doublement vaccinés, on n'est pas invincibles, on peut être infectés », a mis en garde Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique de Montréal, mercredi, alors la quatrième vague de COVID-19 est « bien installée » dans la métropole.

Il y a un effort à faire , a-t-elle souligné pour minimiser l'impact de cette quatrième vague, qui est là, bien installée .

Donc dans les semaines à venir, la vigilance s'impose et les bonnes pratiques doivent demeurer, insiste Mylène Drouin. Il n'y a pas une solution magique; c'est la combinaison de stratégies qui permettra d'éviter les hospitalisations et les séjours aux soins intensifs pour les personnes plus vulnérables.

Depuis cinq semaines, les autorités de santé publique observent une tendance à la hausse des cas. La grande région métropolitaine est certainement au coeur de cette augmentation , dit la Dre Drouin.

Actuellement, en moyenne, 170 nouveaux cas sont enregistrés par jour et ça continue d'augmenter . Environ la moitié de ces cas sont liés au variant Delta, dont la contagiosité est plus importante que celle de la souche initiale de la COVID-19 ou du variant britannique.

Le variant Delta, qui n'était pas présent l'an dernier, change un peu l'équation , prévient Mylène Drouin. Il a une charge virale plus importante, une excrétion plus longue, il génère plus de formes sévères de la maladie et il échappe, en partie, à l'immunité conférée par le vaccin [...].

Cela dit, le vaccin est globalement bon et permet d'éviter les formes sévères donc réduit énormément le risque , précise-t-elle.

On va en voir, des gens doublement vaccinés qui sont infectés, avec des symptômes ou asymptomatiques et on va aussi voir, en nombre moindre, des gens qui développeront des formes plus importantes de la maladie. Une citation de :Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique de Montréal

Fin septembre, l'an dernier, Montréal enregistrait le même nombre de nouveaux cas par jour. C'est donc dire que l'accroissement des cas et la transmission communautaire se produisent plus tôt cette année, alors que la rentrée scolaire débute à peine.

Mais on ne peut pas pousser plus loin la comparaison. Car, heureusement, la vaccination est là et va probablement nous amener un tout autre visage à la quatrième vague en termes d'impacts, hospitalisations, soins intensifs et décès , a nuancé la directrice régionale de santé publique de Montréal.

Ça fait plusieurs semaines à Montréal qu'on n'a pas de décès, malgré le fait qu'il y a plus de 150 cas par jour. Une citation de :Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique de Montréal

La Direction de santé publique gère actuellement 46 foyers d'éclosion à Montréal. Presque la moitié d'entre eux se sont produits lors d'événements ou dans des lieux publics. Onze d'entre eux sont associés à des événements où on a fait de la danse.

Ne pas jeter d'huile sur le feu

La Dre Drouin salue l'instauration du passeport vaccinal, le 1er septembre. Et elle se réjouit qu'on n'assouplisse pas les règles sanitaires, ce qui équivaudrait selon elle à jeter de l'huile sur le feu .

Il faut minimiser les événements de super transmission et minimiser les cas qui vont se rendre aux hôpitaux et aux soins intensifs.

Et comme la rentrée des classes pourrait compliquer la situation, la santé publique de Montréal voit d'un bon oeil l'imposition du port du masque chez les élèves du primaire et du secondaire.

Chez les jeunes, les formes sévères [du coronavirus] sont un petit peu moins prévalentes , dit-elle. Malgré tout, des cas de contamination nécessitant des hospitalisations peuvent se produire. Aux États-Unis, il y a eu des hospitalisations pédiatriques, donc on va en voir.

Si la vaccination des 5-11 ans arrive fin octobre début novembre, ce serait un beau cadeau pour nous aider à faire un pas de plus. Une citation de :Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique de Montréal

Quelque 53 % des 12 à 17 ans sont vaccinés. De nouvelles stratégies seront dévoilées sous peu pour rejoindre ce groupe, et une tournée des écoles est prévue. La Dre Drouin invite par ailleurs enseignants et éducateurs qui ne sont pas vaccinés à remédier à la situation.

Parmi les adultes de moins de 40 ans, 83 % ont reçu une première dose et 68 % une deuxième dose. Il y a encore des gains à faire , souligne Mylène Drouin.

C'est un chemin de croix

L'été a été l'occasion, pour la santé publique montréalaise, de reprendre les cliniques éphémères de vaccination, notamment pour administrer la deuxième dose du vaccin.

Malgré ces efforts, dans certains quartiers, l'opération vaccination ne se déroule pas aussi bien qu'espéré. La Dre Drouin a ainsi évoqué les cas de Saint-Michel, Rivière-des-Prairies et Parc-Extension, même si, dans ce dernier cas, de beaux gains ont été réalisés.