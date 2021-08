COVID-19 : 25 nouvelles infections en Outaouais, 19 à Ottawa et 6 dans l'est ontarien

En Outaouais, il s'agit de la plus forte hausse en une journée depuis le 29 mai, date à laquelle le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais rapportait 34 cas de plus en une journée.

Depuis les dernières 24 heures, 25 nouveaux cas de COVID-19 ont été détectés par la santé publique régionale, ce qui porte le total à 12 804 cas confirmés depuis le début de la crise sanitaire.

Les cas actifs augmentent également. Le bilan quotidien fourni par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, mardi, faisait état de 91 cas actifs, alors qu’on en compte 108, mercredi.

Une personne est toujours hospitalisée dans la région en raison de la COVID-19.

Le bilan des décès reste quant à lui stable, avec 215 victimes de la pandémie depuis février 2020. Cette statistique demeure inchangée depuis le 2 juillet 2021, en Outaouais.

Dans son ensemble, le Québec recense 550 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, ainsi qu'un décès de plus. Durant la même période, il y a eu 8 hospitalisations de plus, pour un total de 110 hospitalisations dans l’ensemble de la province. De ce nombre, 33 patients sont traités aux soins intensifs, soit une hausse de quatre personnes par rapport à la veille. Jusqu'ici, 11 284 Québécois ont succombé à la COVID-19.

19 cas de plus à Ottawa

Le nombre de cas confirmés à Ottawa se chiffre désormais à 28 175, alors que 19 infections s’ajoutent mercredi.

Ainsi, le nombre de cas actifs passe à 156, soit quatre cas de plus que la journée précédente.

Toujours aucun décès supplémentaire n’est recensé par Santé publique Ottawa (SPO). Il y a 593 décès attribuables à la COVID-19 qui sont survenus dans la capitale fédérale.

En ce qui a trait aux hospitalisations, la situation reste stable. Trois personnes atteintes de la maladie reçoivent des soins dans un établissement de santé, soit une de moins que la veille, et on ne compte plus aucun patient à l’unité de soins intensifs.

Troisième dose disponible pour certains résidents à Ottawa

Par ailleurs, alors que 85 % de la population d'Ottawa âgée de 12 ans et plus a déjà reçu une dose de vaccin, et que 78 % est complètement vaccinée, la Ville d'Ottawa annonce, mercredi, qu'une troisième dose du vaccin contre la COVID-19 est désormais offerte aux résidents qui risquent le plus de contracter une maladie grave et aux personnes qui sont sévèrement immunodéprimées.

Cela concerne notamment les receveurs de greffes, les patients atteints de cancers hématologiques recevant un traitement actif et les patients ayant reçu un agent anti-CD20.

Les résidents concernés peuvent s’adresser à leurs spécialistes ou responsables de programmes hospitaliers afin d’obtenir une lettre pour recevoir cette troisième dose, qui sera offerte après un intervalle d’au moins deux mois après l’administration de la deuxième dose et correspondra au même vaccin reçu lors de la deuxième dose.

Les personnes admissibles pourront se faire vacciner sans rendez-vous dans les cliniques communautaires, les cliniques temporaires ou les centres de vaccination de quartier d’Ottawa, pendant les heures d’ouverture.

Six cas de plus dans l'est ontarien

Dans l'est ontarien, six cas supplémentaires de COVID-19 sont recensés, mercredi. Au total, 4805 cas ont été comptabilisés jusqu'ici.

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) indique sur son site Internet que 20 cas demeurent actifs et qu'une personne se trouve aux soins intensifs en lien avec le virus.

Le nombre de décès ne change pas, avec 112 victimes de la pandémie.

Au niveau de la province, l’Ontario recense 660 nouveaux cas, mercredi, et enregistre un nouveau décès dû au virus. Les infections se concentrent toujours chez les non-vaccinés; 525 personnes qui ne sont pas pleinement immunisées ou dont le statut vaccinal est inconnu ont contracté le virus au cours des dernières 24 heures.

C’est un scénario semblable du côté des hôpitaux, où 283 personnes sont actuellement hospitalisées en raison de la COVID-19, soit une baisse de 12 hospitalisations depuis mardi. De ce nombre, 253 patients ne sont pas pleinement vaccinés. Aux soins intensifs, une hausse de cinq patients a été observée.

Une personne de plus est décédée en Ontario après avoir contracté la COVID-19, ce qui porte le total à 9472 depuis le début de la pandémie.