Reconversion du Colisée : la Ville propose d'en faire un temple des sports émergents

Pendant un temps, la mairie s'est orientée vers un tout autre scénario : raser cette infrastructure qui n'est plus utilisée depuis 2015 et qui coûte néanmoins 120 000 $ par an environ pour l'entretenir et la chauffer en hiver. L'estimation des opérations de démolition s'élevait à 8 millions de dollars. Le maire Régis Labeaume a révélé, mercredi, que deux récentes études ont plutôt évalué ce coût entre 15 et 17 millions de dollars.

Le projet prévoit des installations intérieures pour une pratique des sports émergents tout au long de l'année, et des installations extérieures. Le maire de Québec assure que la possibilité de faire ces nouvelles disciplines attirerait des milliers de personnes, dans la Capitale-Nationale et ses environs, principalement des jeunes.

Plus de détails à venir...