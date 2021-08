Des repas colorés pour les petits et les grands

J'ai commencé à faire des tests dans ma cuisine. Tout en développant mes propres recettes de pâtes alimentaires colorées avec des ingrédients naturels et sans produits chimiques. J'ai compris que ça mettait du bonheur autour de la table. Mes enfants en redemandaient. Je me suis dit : "Pourquoi je ne recréerais pas ce plaisir-là pour les autres?" J'ai dit : "Ok, je me lance dans l'aventure" , raconte Sandra Mercier.

Les pâtes colorées de Macaroni et cie Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

La femme de 34 ans est tombée très jeune dans la marmite de l'entrepreneuriat. Pendant une dizaine d'années, elle a travaillé dans l'usine de son père, une manufacture de produits plastiques à Saint-Malachie dans Bellechasse. Après son décès et la vente de l'entreprise, elle a continué de travailler, mais la passion n'était plus au rendez-vous.

Entretemps, je suis tombée en congé de maternité de ma deuxième fille. C'est en cherchant de nouvelles recettes sur Internet que j'ai découvert un site sur des pâtes multicolores sans colorant artificiel qui étaient, alors une démarche artistique. J'ai trouvé cela amusant. Je me suis dit : "C'est sûr que les enfants vont tripper". Une citation de :Sandra Mercier

Fabrication des pâtes de Macaroni et cie Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

Avant de se lancer en affaires, cette bachelière en administration s'est inscrite à l'incubateur d'entreprises bioalimentaires de la Ville de Québec, appelé Mycélium, et qui est situé au Grand Marché de Québec. Le programme aide les entreprises de démarrage qui sont accompagnées de professionnels.

Niche peu développée

Malgré un marché déjà saturé par l'industrie des pâtes alimentaires, Sandra Mercier explique que son produit occupe une niche encore peu développée.

D'abord, nos couleurs nous différencient des autres , plaide Sandra Mercier. C'est aussi des ingrédients naturels. Il n'est pas question d'ajouter de colorants chimiques ou d'agents de conservation. Par ailleurs, beaucoup de ces produits sont importés. Je veux offrir l'opportunité aux consommateurs d'avoir le choix d'acheter une pâte faite au Québec dans une usine québécoise.

Fusilli pourpres Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

Après un bref ralentissement des ventes pendant le confinement, Macaroni et cie a le vent dans les voiles. Sa production est passée d'une cinquantaine de kilos de pâtes par semaine en 2020 à 80 kilos par jour, cette année.

Lorsque l'arc-en-ciel est devenu un symbole pendant la pandémie, un de mes emballages appelé "arc-en-ciel" est devenu populaire. Ensuite, il y a eu la vague pour l'achat local qui nous a aidés. Une citation de :Sandra Mercier

Assortiment de pâtes colorées Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

Des couleurs goûteuses

Macaroni et cie se décline en 6 couleurs: jaune (curcuma), orange (poivron rouge grillé), rouge (betteraves et paprika), bleu (fleur de pois papillon), mauve (bleuet et betterave), vert (poivron rouge grillé et épinard).

Il y a certaines couleurs qui sont plus goûteuses par exemple le jaune et l'orange. On ne viendra pas nécessairement goûter les bleuets ou les betteraves. À ce moment-là, c'est vraiment la couleur qu'on recherchait. On a d'autres couleurs en édition spéciale pour Halloween et pour les fêtes de Noël.

Salade de pâtes et jambon Photo : Radio-Canada

Pour l'instant, aucunes pâtes longues, que des produits en forme de crête de coq, fusilli et rigatoni.