Rentrée retardée dans trois écoles du Centre de services scolaire du Fer

Le Centre de services scolaire (CSS) du Fer retarde la rentrée dans une école secondaire et deux écoles primaires de Sept-Îles.

La rentrée devait avoir lieu jeudi. Elle est reportée au lundi 30 août dans les écoles primaires Jacques-Cartier et Marie-Immaculée et à l'école secondaire Manikoutai, en raison d'importants travaux qui ne sont pas encore terminés.

Selon le directeur général du CSScentre de services scolaire du Fer, Richard Poirier, tout sera mis en œuvre au cours des prochaines heures pour pouvoir accueillir les élèves lundi.

Richard Poirier, directeur général du Centre de services scolaire du Fer. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Aux écoles Marie-Immaculé et Jacques Cartier, ce sont des travaux pour de rénovations dans des classes, d'éclairage, d'électricité, de ventilation et de plomberie qui sont en cours. Du côté de l’école Manikoutai, ce sont les systèmes de ventilation et de chauffage qui sont remplacés.

C’étaient des travaux d'envergure, explique-t-il. Jusqu’à la dernière minute, on espérait livrer à temps, mais malheureusement ce matin, on a constaté qu’il manquait quelques jours.

Ce qu’on vise, ajoute-t-il, c'est d’être capables d'offrir un environnement scolaire adéquat à nos élèves. C'est pour ça qu’on a besoin de deux jours de plus pour y parvenir , ajoute M. Poirier.

De son côté, le syndicat des enseignants a fait appel à la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail afin de s’assurer que les établissements en question sont sécuritaires pour accueillir des élèves et des enseignants, indique la présidente du Syndicat de l’enseignement de la région du Fer, Monica Chiasson.

Monica Chiasson est présidente du Syndicat de l’enseignement de la région du Fer. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

On a fait appel à la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail pour valider, vérifier que tout est correct, autant au niveau de l’accès à l’établissement, la qualité de l’air, etc. , précise Mme Chiasson.

Le CSScentre de services scolaire indique également qu'il n'y aura pas de service de garde jeudi et vendredi dans les deux écoles primaires concernées.

