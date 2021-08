Burlington va renommer un parc lié à un architecte des pensionnats pour Autochtones

Pour ce faire, la Ville demande aux résidents de trouver un nouveau nom pour le parc, qui porte le nom d'Egerton Ryerson, une figure politique du 19e siècle ayant contribué à la conception du système de pensionnats.

Le conseil scolaire local a voté à l'unanimité pour changer le nom de l'école publique Ryerson à proximité, et le conseil municipal a emboîté le pas pour changer le nom du parc.

Il y a eu de plus en plus d'appels au sein de notre communauté, y compris de la part de résidents autochtones, pour retirer le nom de Ryerson des espaces publics tels que les parcs et les écoles , a déclaré mardi la mairesse de Burlington, Marianne Meed Ward, dans un communiqué.

Les membres de la communauté autochtone doivent profiter de ces espaces sans se souvenir de l'un des architectes du système des pensionnats et de l'héritage de tort qu'il a causé à leur peuple. Une citation de :Marianne Meed Ward, mairesse de Burlington

Les résidents ont jusqu’au 11 septembre pour soumettre leurs propositions, sur le site Internet de la Municipalité.

Une fois les propositions finalistes sélectionnées, les résidents pourront voter pour leur nom préféré nom pour le parc. Ensuite, les noms favoris seront remis au conseil, qui choisira.

Des actions similaires ailleurs

Le processus entamé à Burlington fait partie d’une vague de reconsidération de l’héritage associé à certains hommes politiques à la lumière de leurs actions envers les peuples autochtones.

Une statue de Ryerson à l'Université Ryerson, à Toronto, a été renversée en juin, tandis qu’une commission réfléchit au poids du nom de l’établissement postsecondaire.

La statue d'Egerton Ryerson à l'Université Ryerson a été déboulonnée en juin dernier. Photo : Radio-Canada / Chris Gargus/CBC News

Des municipalités de partout au pays ont retiré d'autres statues et les noms de ceux qui ont aidé à créer des pensionnats ou à perpétuer l’esclavage dans l’Empire britannique, dont l'ancien premier ministre Sir John A. Macdonald et le politicien Henry Dundas.