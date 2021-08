Nathalie Haché-Robichaud revient de loin après avoir contracté la COVID-19

Nathalie Haché-Robichaud tient à plaider pour la vaccination.

Elle n'était pas vaccinée quand le virus l'a frappée, en mai dernier.

Nathalie Haché Robichaud et sa fille Martine Robichaud. Photo : courtoisie

Elle vient de rentrer à la maison après trois mois passés dans des hôpitaux. Foudroyée par la COVID-19, elle a été intubée et plongée dans un coma qui a duré près d'un mois.

La petite miraculée

Il y a beaucoup de monde qui n'a pas pu passer à travers , fait-elle remarquer. Comme moi, je suis asthmatique, j'aurais pu y rester, là. Il y a un médecin qui m'a appelée "la petite miraculée". Tu sais, là, du jour au lendemain je suis redevenue bonne. Il y a du monde qui priaient pour moi et qui ne me connaissaient pas.

Aujourd'hui, après cette longue pause et ce silence imposé par le destin, elle tient à prendre la parole.

Je suis contente d'être ici aujourd'hui parce que je me dis que ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance de passer au travers de ça , dit-elle. Vu que je n'étais pas vaccinée non plus... Je suggère au monde de se faire vacciner.

C'est vraiment important. C'est ta vie qui est en jeu. Une citation de :Nathalie Haché-Robichaud, survivante de la COVID-19

Elle doit, entre-temps, se déplacer à l'aide d'un déambulateur, conséquence de son épreuve.

De plus, elle devra faire des séjours dans un centre de réadaptation.

Mais elle a un atout important : une énergie rayonnante.