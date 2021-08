Basketball : une association entièrement francophone voit le jour à Dieppe

La nouvelle association Basketball Dieppe, au Nouveau-Brunswick, a officiellement lancé sa programmation, lundi. Elle propose des programmes récréatifs et de développement de la pratique sportive aux filles et aux garçons âgés de 6 à 14 ans, et ce, uniquement en français.

La particularité de Basketball Dieppe, c’est la première association de la province qui est francophone. C’est particulier parce que le basketball généralement a toujours été un sport un peu plus anglophone dans la province. Alors on tente un peu de donner plus d’opportunités à la population francophone passionnée du sport , affirme Pierre Duguay-Boudreau, directeur général de Basketball Dieppe.

Selon lui, la popularité de ce sport augmente et ces nouveaux programmes répondent à une demande dans la communauté.

Le succès des Raptors de Toronto a contribué à la popularité du sport dans la région. Photo : Sergio Estrada-USA TODAY Sports

Le basketball est un sport qui gagne en popularité de plus en plus dans la province. Pourquoi? Notamment, on peut attribuer ça à la montée en popularité des Raptors au courant des dernières années d’ailleurs avec leur victoire en 2019. Et également, le basketball qui est le deuxième sport d’équipe le plus populaire pour les nouveaux arrivants au Canada. C’est un sport qui, autant dans la population native canadienne que dans la population arrivante, est de plus en plus populaire. Alors, il y a une demande qui se fait au niveau de la population, surtout à Dieppe qui a une population relativement jeune , explique Pierre Duguay-Boudreau.

Il importe pour Basketball Dieppe de donner une occasion aux jeunes d’apprendre dans leur langue. S’ils peuvent exercer un sport ou une activité qu’ils aiment dans une langue particulière, cela crée un certain sentiment d’appartenance à cette langue.

Pierre Duguay-Boudreau souligne que les jeunes dans le Grand Moncton n'avaient pas l’occasion de jouer au basketball entièrement en français.

Il y a vraiment une disparité parce que la majorité est offerte du côté anglophone dans le milieu associatif. Alors lorsqu’on arrive dans le milieu des écoles secondaires et ça, il y a une différence qui existe dans le calibre, dans la connaissance du sport, dans le niveau à quel point les athlètes ont été immergés dans le sport à un jeune âge. Alors, c’est pour ça que pour nous c’est important, numéro un, de donner l’option aux jeunes pour qu’ils puissent apprendre à jouer à ce magnifique sport-là le plus tôt possible, mais aussi qu'ils ne se découragent pas et ainsi qu’on peut faire vivre le basketball au niveau francophone dans la province , affirme M. Duguay-Boudreau.

Des programmes accessibles aux jeunes moins fortunés

Basketball Dieppe veut aussi bien s’installer dans la communauté. Les municipalités environnantes comptent plusieurs terrains de basketball, mais les jeunes qui les utilisent ne sont pas tous inscrits à des programmes. Basketball Dieppe veut tenter de les rejoindre.

Le sport doit être premièrement abordable pour tout le monde. Souvent, il y a des jeunes qui ne vont pas pouvoir participer au sport organisé dû à des problèmes financiers. Si un jeune n’a pas l’argent pour jouer, on va se mobiliser, on va mettre les bonnes structures en place pour que le jeune puisse jouer tout de même , précise Pierre Duguay-Boudreau.

Le programme est axé avant tout sur le plaisir de jouer au basketball, ajoute-t-il.

Il est déjà possible de s’inscrire pour la saison d’automne. Pierre Duguay-Boudreau dit avoir reçu en moins de 36 heures une trentaine de messages de la part de parents qui s'intéressent à Basketball Dieppe.

Avec les renseignements de Félix Arseneault