Une loterie vaccinale lancée dans Windsor-Essex

Le maire de Windsor, Drew Dilkens, et le préfet du comté d'Essex, Gary McNamara, ont lancé la campagne WEVaxToWin, pour encourager les résidents à se faire vacciner.

À partir du 1er septembre, les gens pourront inscrire leur nom dans un système de loterie et gagner des prix, notamment des crédits d'impôts fonciers, des bourses d'études postsecondaires, des forfaits vacances ou encore des consoles de jeu.

Selon les responsables locaux, cette campagne vise à stimuler la vaccination dans la région qui a atteint un plateau alors que le nombre de cas de COVID-19 est en hausse.

La Ville de Windsor et le comté d'Essex ont donné 200 000 dollars pour les prix.

Nous ne pouvons pas nous permettre un autre confinement dans cette communauté , a indiqué Drew Dilkens. 100 000 dollars de chaque côté, c'est beaucoup d'argent, mais nous savons que nous ne pouvons pas simplement attendre et espérer que les choses changent .

Pour lui, certains résidents indécis ont besoin d'un encouragement pour aller se faire vacciner.

Les résidents pourront s'inscrire à la loterie vaccinale WeVaxtoWin à partir du 1er septembre. Photo : Ville de Windsor

De son côté, Gary McNamara estime qu'il s'agit d'un investissement, et non d'un coût.

Il espère que cette initiative permettra non seulement d'accroître la sécurité sanitaire dans la communauté, mais aussi de donner un coup de pouce économique aux commerces locaux.

Selon le bureau de santé régional, 270 450 personnes sont entièrement vaccinées, soit 71,3 % de la population admissible.

Des partenaires communautaires et des entreprises locales participent aussi à l'initiative.

Le premier tirage aura lieu le 1er octobre. D'autres tirages suivront à des intervalles réguliers jusqu'à ce que tous les prix soient distribués.

Des données qui s'aggravent

Cette initiative est annoncée alors que les données liées à la COVID-19 continuent de monter.

Mercredi, le Bureau de santé publique de Windsor-comté d'Essex a confirmé 48 nouvelles infections et 408 cas actifs.

Treize personnes sont hospitalisées dans la région. Mardi, l'Hôpital régional de Windsor précisait qu'aucun des huit patients atteints de COVID-19 hospitalisés dans ses locaux n'était vacciné.

Neuf éclosions par ailleurs sont en cours dans la région, dont 8 sur des lieux de travail.

Autobus à Windsor Photo : CBC

Mieux rejoindre les communautés

Pour stimuler la vaccination, l'agence sanitaire s'est par ailleurs associée à Transit Windsor qui a mis à sa disposition un autobus pour transporter du personnel infirmier et des vaccins dans différents secteurs de la ville et du comté, en particulier dans les zones où la vaccination est plus faible.

Avec le programme Destination vaccination , les autorités sanitaires disent espérer faire progresser le taux de vaccination et endiguer la 4e vague qui touche la région.

Mercredi, l'autobus doit s'arrêter le long de l'avenue University dans le secteur des avenues Wellington et College et au parc MicMac.

Vendredi, le bus doit se rendre dans le comté, à Leamington notamment.

Si le projet-pilote s'avère efficace, d'autres itinéraires et un calendrier plus spécifique seront mis en place, a indiqué mardi la directrice générale du bureau de santé, Nicole Dupuis.

Avec des informations de CBC