Deux nouveaux cas de COVID-19 sur la Côte-Nord

Ces cas sont respectivement situés dans la Municipalité régionale de comté ( MRCMunicipalité régionale de comté ) de la Haute-Côte-Nord et dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Sept-Rivières.

Avec un cas enregistré dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Manicouagan lundi, trois cas sont présentement actifs dans la région.

Un cas attribué par erreur à la Côte-Nord figure toujours dans le bilan des 593 cas du virus recensés dans la région depuis le début de la pandémie. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux indique que ce cas sera retiré du bilan prochainement.

Selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, 76 % des Nord-Côtiers de 12 ans et plus sont adéquatement vaccinés, ce qui représente un point de pourcentage de plus que la semaine dernière. Toutefois, 84 % des Nord-Côtiers de plus de 12 ans ont reçu au moins une dose.

À l’échelle provinciale, 550 nouveaux cas de COVID-19 et un décès supplémentaire sont enregistrés mercredi.