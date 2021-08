Une première chance avec l'Atlético Ottawa pour Jaeden Mercure

Il rêve depuis toujours de jouer chez les professionnels et il pourrait avoir sa chance, mercredi soir. Le jeune joueur d’Ottawa, Jaeden Mercure, sera en uniforme avec l’Atlético Ottawa contre le Forge FC, à Hamilton, alors que la formation n'a remporté qu'une seule victoire lors de ses cinq derniers matchs.

L’attaquant de 18 ans est officiellement avec l’équipe depuis deux semaines seulement, après avoir signé un contrat de développement avec l’organisation.

C’est super d’être avec l’équipe lors de ce petit voyage , a mentionné l’ancien joueur du Ottawa South United. Ça me permet de mieux connaître les gars et de m’habituer à la routine professionnelle. C’est extraordinaire!

Le jeune joueur qui a profité d’un séjour avec l’organisation des Whitecaps de Vancouver en 2017, 2018 a profité de l’association entre son club et l’Atlético Ottawa pour se faire remarquer. Il croit que son ardeur au travail lui permet maintenant de faire ses débuts officiels.

Le joueur de l'Atlético Ottawa lors de ses jeunes années avec le Ottawa South United Photo : Gracieuseté Atlético Ottawa / Ottawa South United

Je me donne toujours à 100 % pendant les entraînements. J’ai une éthique de travail irréprochable, c’est ce que je contrôle. Une citation de :Jaeden Mercure, attaquant

Mercure croit pouvoir servir de modèles pour les jeunes joueurs de la région qui aspirent aux rangs professionnels. S’il a la chance de fouler le terrain au Stade Tim Hortons contre le Forge, il compte garder les choses simples.

Je dois juste être moi-même et ne rien faire d’extraordinaire. Je dois jouer le jeu qui m’a permis de me retrouver ici. Quand j’aurai le ballon, je devrai pousser vers l’avant, tenter d’offrir des ballons à mes coéquipiers et prendre des tirs. Juste jouer un match normal , ajoute Mercure.

Le jeune talent est conscient de l’importance du match pour l’Atlético. L’équipe n’a gagné que deux rencontres depuis le 30 juin dernier et occupe le dernier rang de la Ligue.