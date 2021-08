Des professionnels de la santé souhaitent un passeport vaccinal en Ontario

Des professionnels de la santé, dont des médecins-chefs en santé publique exigent un système pour présenter une preuve vaccinale.

Mardi, le gouvernement de François Legault a donné plus de détails sur le fonctionnement du passeport vaccinal. Comme prévu, son utilisation commencera le 1er septembre.

Invité mardi à l’émission Sur le vif, le médecin hygiéniste du Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) et président de l’Association des agences locales de santé publique (alPHa), le Dr Paul Roumeliotis, a indiqué que l’Ontario adopterait bientôt , lui aussi, le passeport vaccinal.

Une affirmation qui a été démentie par le gouvernement de Doug Ford.

Par voie de communiqué, l’attachée de presse de la ministre de la Santé de l’Ontario, Alexandra Hilkene écrit : Depuis le début du déploiement de notre vaccin, les Ontariens ont la possibilité de télécharger ou d’imprimer un reçu électronique de vaccin contre la COVID-19 via le portail provincial, ou en appelant la ligne de réservation provinciale, si une preuve de vaccination est requise dans un certain contexte. Cette version du récépissé de vaccin contient un filigrane et une signature numérique pour empêcher la falsification.

Mercredi, le Dr Roumeliotis a clarifié ses propos, dans un courriel envoyé à CBC.

Ce que j'ai dit en français, c'est à mon avis et d'après ce que j'observe avec le nombre croissant d'agences, d'institutions et d'entreprises qui demandent une preuve de vaccination, c'est qu'il est inévitable que la province mette de l’avant une forme de preuve officielle normalisée de vaccination , écrit le Dr Roumeliotis.

Le Dr Paul Roumeliotis est le médecin-hygiéniste en chef du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO). Photo : Radio-Canada

Est-ce que je préfère aller dans la direction du Québec et de la Colombie-Britannique? Oui, poursuit-il. Mais pour l'instant, étant donné la vague croissante d'organisations, d'entreprises et d'agences qui mandatent les vaccins, je crois que nous aurons inévitablement une preuve de vaccination uniforme et normalisée.

Changez votre approche , demandent certains médecins

Le Dr Lawrence Loh, médecin hygiéniste en chef, région de Peel, demande pour sa part au gouvernement de changer son approche.

Je réitère ma demande au gouvernement provincial pour que soit mis en vigueur un passeport vaccinal, soutient le Dr Loh. Un passeport vaccinal peut, très rapidement, diminuer la transmission et limiter les risques pour les gens qui ne sont pas vaccinés. De plus, nous explorons en ce moment ce qui pourrait être fait en ce sens, en collaboration avec d'autres directions de santé publique régionale.

Même son de cloche de la part du médecin-chef de la santé publique du comté de Renfrew, le Dr Robert Cushman qui soutient que de plus en plus d’entreprises mettent en place des obligations de vaccination. Selon lui, l’Ontario va devoir s’adapter.

Le président-directeur général de l’Hôpital Montfort, le Dr Bernard Leduc est aussi en faveur d’un passeport vaccinal.

Ça (un passeport) simplifierait la vie, soutient le Dr Leduc. Le gouvernement de l’Ontario va avoir de plus en plus de pression à mesure que plus d’organisation au niveau des collèges, universités, et même au sein des entreprises privées, on oblige la vaccination des employés.

Le président-directeur général de l’Hôpital Montfort, le Dr Bernard Leduc est aussi en faveur d’un passeport vaccinal en Ontario. Photo : Radio-Canada / Jerome Bergeron

On a vécu sept mois très difficiles, où l’économie a pris tout un coup. Je ne suis pas naïf de penser qu’il va falloir retourner à un certain sens de normalité et pouvoir être capable, au point de vue économique, de retourner ça , ajoute-t-il.

Je pense que l’option de complètement fermer toute l’économie pour contrôler la pandémie, alors que maintenant on a des outils très efficaces comme la vaccination, n’est plus une option. Une citation de :Dr Bernard Leduc, PDG de l’Hôpital Montfort

Je pense que ça causerait plus de torts que de dommages que d’inciter les gens à se faire vacciner au maximum et de pouvoir contrôler les mesures économiques et de restrictions qu’on va faire et le passeport vaccinal aiderait beaucoup à cet effet , conclut le Dr Leduc.

Vaccination et activités non essentielles

Le premier ministre Ford refuse d'imposer la vaccination obligatoire pour les activités non essentielles. La province laisse plutôt cela au bon vouloir des établissements.

Les employeurs de certains secteurs clés de la santé devront cependant mettre en place des politiques de vaccination strictes pour leur personnel d'ici le 7 septembre, selon une annonce le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario.

Les milieux de soins tels que les hôpitaux, les soins à domicile et en milieu communautaire devront mettre en place cette politique qui va toucher tous les employés, des médecins aux étudiants, en passant par les ambulanciers.

La vaccination ne sera pas obligatoire, mais les personnes qui ne fourniront pas de preuve de vaccination complète contre la COVID-19 devront subir régulièrement des tests antigéniques et suivre des séances d'éducation sur les vaccins.

De plus, celles qui sont dans l'impossibilité de se faire vacciner, notamment pour des raisons médicales, devront présenter une dérogation médicale.

Avec les informations de Frédéric Pepin et Claudine Richard et Sébastien St-François.