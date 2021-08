Le NPD promet à nouveau de réduire les frais de cellulaire et d’Internet

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, veut forcer les compagnies de télécommunications à offrir des forfaits de téléphonie et d’Internet moins coûteux, accusant ses adversaires de n’avoir rien fait à ce chapitre.

Il s’agit d’une promesse similaire à ce que le parti avait proposé lors de la dernière campagne électorale.

Les néodémocrates accusent les libéraux de s’être engagés, il y a deux ans, à réduire de 1000 $ la facture annuelle de téléphonie cellulaire des familles canadiennes, une promesse brisée, selon M. Singh.

Après deux années [de gouvernement libéral], les frais sont encore très élevés , a-t-il dit, de passage à Windsor, en Ontario. Alors, M. Trudeau doit 2000 $ aux Canadiens pour cette promesse non tenue.

Le NPD souligne que les frais moyens au Canada sont bien plus élevés que ceux dans les autres pays de l’OCDE.

Les libéraux et les conservateurs ont laissé les grandes compagnies de télécommunications, effectivement, exploiter les gens. Une citation de :Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique

La parti entend travailler avec le CRTC pour forcer les géants des télécommunications à réduire les prix de tous leurs plans et à plafonner leurs frais sous la moyenne mondiale , selon le communiqué du jour.

M. Singh a dénoncé ce qu’il nomme de faux forfaits illimités, où, passé une certaine quantité de données utilisées, le service Internet ralentit et il faut alors débourser plus pour le rétablir. Il veut mettre fin à cette pratique pour obliger les entreprises à offrir de vrais forfaits illimités, dit-il.

Le NPD veut aussi que les compagnies offrent des options de données sans fil illimitées à un tarif abordable, pour éviter les mauvaises surprises quand les clients reçoivent leur facture à la fin du mois.

Ce sont des services essentiels pour le travail, les études, les achats , qui devraient être considérés comme des infrastructures, au même titre que les routes ou les ponts, selon le chef néodémocrate.

On a des précédents. Les États-Unis ont plafonné les tarifs, l’Australie aussi. On peut le faire. Le gouvernement fédéral a tous les pouvoirs pour le faire , a-t-il donné comme réponse à une question en anglais.

Tout ce que ça prend, c’est le courage de le faire. Et on a vu que les libéraux et les conservateurs ne sont pas prêts à s’en prendre à ces intérêts puissants, aux grandes compagnies de télécommunications.

M. Singh a aussi soutenu que son parti allait faire d’une priorité le meilleur accès à Internet haute vitesse et au réseau cellulaire dans les zones rurales, du nord et dans les communautés autochtones éloignées, où ces services manquent le plus souvent.

Il n’a toutefois pas chiffré le coût de ces promesses électorales.