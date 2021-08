Le conflit chez Olymel pourrait entraîner des pertes de 30 M$

Le maire de Vallée-Jonction, Réal Bisson, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal et le préfet de la MRC de la Nouvelle-Beauce, Gaétan Vachon, ajoutent leurs voix à celle du ministre du Travail.

Jean Boulet somme les deux parties de mettre fin à ce conflit qui dure depuis la fin avril. Il a convoqué les deux parties jeudi à son bureau.

Économie régionale menacée

Les élus locaux soutiennent qu’une grande partie de l’économie régionale dépend des emplois chez Olymel.

L’employeur menace de licencier 500 travailleurs si une entente n’est pas conclue d’ici dimanche, 23 h 59.

Les conséquences seraient importantes pour les travailleurs de l’usine, mais aussi pour les éleveurs, les transporteurs, les restaurateurs et autres entreprises qui dépendent des retombées économiques générées par la présence des travailleurs d’Olymel à Vallée-Jonction.

Vous savez, 500 emplois à Vallée-Jonction, dans une municipalité de moins de 2000 de population, c'est comme si on parlait de dizaines de milliers d'emplois à Montréal. On n'a pas droit à un échec dans ce dossier-là , affirme le maire Réal Bisson.

Réal Bisson, maire de Vallée-Jonction, en point de presse. Photo : Radio-Canada

Luc Provençal estime que l’abolition de ces postes voudrait dire des dizaines de millions de dollars de moins dans la région.

Si vous prenez 500 emplois, mettez simplement un salaire moyen de 40 000 $. C'est conservateur. C'est 20 millions de masse salariale qui pourraient disparaître de notre région. On ne peut pas se permettre ça. Il y a trop de gens qui vivent avec ces sous-là. Avec les emplois indirects, on peut facilement aller chercher une perte de 30 millions dans notre région , estime le député.

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal. (archives) Photo : Radio-Canada

Retour à l'entente de principe

Les élus demandent entre autres au syndicat de présenter à nouveau aux employés l’entente de principe, qui a été rejetée par 57 % des travailleurs.

Pour le vote, je pense qu'il n'y avait pas toutes les conditions facilitantes pour bien expliquer l'entente de principe. On a fait la rencontre dans un autodrome à l'extérieur. 1000 personnes. J'entends que des personnes n'avaient pas tout compris l'information, pu poser toutes les questions , explique Réal Bisson.

Ce conflit nous affecte tous, tout en créant un climat malsain pour notre communauté. Que vous soyez les représentants syndicaux ou ceux de la partie patronale, démontrez-nous votre ouverture à trouver la voie de passage pour un règlement négocié , ajoute le préfet Gaétan Vachon.

Le préfet de la MRC de la Nouvelle-Beauce, Gaétan Vachon. (archives) Photo : Radio-Canada

Projets abandonnés?

Sans entente dans les délais souhaités, le développement de la municipalité pourrait être affecté, prévient le maire.

On avait déjà des projets qui touchaient grandement Olymel. Il était question par exemple d'un centre de transbordement pour que Olymel puisse transporter sa marchandise par conteneurs plutôt que par camions. Est-ce que ces projets-là vont être mis en cause? On peut se poser la question , conclut Réal Bisson.

Les parties patronale et syndicale se rencontreront jeudi matin, à la suite de la convocation du ministre du Travail, Jean Boulet.