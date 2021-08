Un nouveau cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Toutefois, le nombre de cas actifs fait une chute importante : il passe de 21 mardi à 10.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) ne rapporte toujours aucune hospitalisation liée à la COVID-19 dans ses établissements.

Au total, on compte maintenant 11 091 cas de COVID-19 recensés depuis le début de la pandémie au printemps 2020.

Optimisme prudent

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil mercredi, le directeur régional de la santé publique, le Dr Donald Aubin, s'est réjouit de voir le Saguenay-Lac-Saint-Jean peu touché par la quatrième vague de COVID-19 jusqu’à maintenant, mais il a rappelé que la situation pouvait changer rapidement.

La situation est quand même bien, mais c’est fragile. Une citation de :Dr Donald Aubin, directeur régional de la santé publique

Le Dr Aubin précise que les cas recensés sont très localisés et ne sont pas liés à des propagations plus importantes. Toutefois, le comportement du variant Delta, plus contagieux, pourrait changer la donne s’il y a transmission communautaire à plus grande échelle.

Au Québec, les autorités rapportent 550 nouvelles infections et 1 décès supplémentaire.