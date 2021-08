Une autre rentrée scolaire sous le signe de la pandémie dans la région

À quelques jours de la rentrée scolaire en Mauricie et au Centre-du-Québec, le milieu de l’éducation a reçu des précisions du gouvernement du Québec quant aux règles qui seront appliquées. Les changements sont généralement bien accueillis, mais autant la direction que le personnel auraient aimé avoir les informations en main plus tôt.

Les élèves du Centre de services scolaire de la Riveraine recommencent les cours dès jeudi. Le directeur général Pascal Blondin affirme ne pas avoir été surpris par les annonces faites mardi par Québec et dit que le centre de services est prêt pour la rentrée. C’est sûr qu’on aurait aimé avoir un petit peu plus de temps , reconnaît-il.

La Mauricie et le Centre-du-Québec font partie des neuf régions où le port du masque sera obligatoire pour les élèves du primaire et du secondaire en classe ainsi que dans les aires communes.

Deux masques par jour seront distribués à chaque élève au Centre de services scolaire de la Riveraine . L’approvisionnement en masque n’est pas un problème, assure M. Blondin.

Évidemment, on aurait mieux aimé avoir une rentrée qui était plus normale, c’est ce qu’on nous avait annoncé au printemps et au début de l’été, mais on comprend qu’avec l’arrivée du variant Delta, on doit s’ajuster. C’est quand même une rentrée qui est un peu moins restrictive que celle de la dernière année scolaire. Une citation de :Pascal Blondin, directeur général du Centre de services scolaire de la Riveraine.

Bien que toutes les modalités ne soient pas encore connues, le Centre de services scolaire de la Riveraine devrait être en mesure de rapidement démarrer les activités parascolaires. , a indiqué son directeur général en entrevue à l’émission En direct.

Les cours débutent mardi prochain au Centre de services scolaires du Chemin-du-Roy. Le syndicat qui représente ces enseignants se réjouit notamment de la possibilité que des tests rapides soient mis à la disposition de certaines écoles.

Un retour sur les bancs d’école apprécié

Le gouvernement du Québec a annoncé un retour en classe pour la rentrée et les nouvelles règles font en sorte que moins d’élèves devraient avoir à suivre des cours à distance.

C’est quand même la bonne nouvelle de la conférence de presse, de savoir qu’on va être en mesure de maintenir nos élèves à l’école le plus possible , souligne le directeur général à la Riveraine. L’année dernière, lorsqu'on avait un cas positif, on devait confiner le groupe-classe pour une période de 10 à 14 jours et cette année, on va confiner seulement l’élève positif et les autres élèves pourront rester en classe grâce au port du masque , explique Pascal Blondin.

Ce qu’on veut le plus possible, c’est de maintenir le maximum d’élèves en classe et d'enseigner en classe avec les élèves, alors c’est pour ça qu’il faut porter le masque, parce que ça va protéger tout le monde. Une citation de :Claudia Cousin, présidente du Syndicat de l'enseignement des Vieilles-Forges

La présidente du Syndicat de l'enseignement des Vieilles-Forges, Claudia Cousin, aurait préféré une rentrée sans masque, mais elle espère que cela permettra d'avoir moins de gens en confinement, donc plus d’enseignement en personne.