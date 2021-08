Les négociations stagnent pour la halte routière dans la réserve faunique La Vérendrye

Depuis la fermeture de l’aire de restauration du Domaine en 2019, le ministère des Transports (MTQ) planche sur un projet qui déplacerait la future halte routière directement en bordure de la route 117. Mais les négociations avec la communauté du Lac-Barrière n’ont pas encore permis de trancher sur le site de la future construction.

Il avait été annoncé en 2018 qu'une aire de service remplacerait le restaurant du Domaine (archives). Photo : Radio-Canada / Émélie Rivard-Boudreau

Pour la Conférence régionale des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue, le dossier doit être réglé au plus vite. Pour ce faire, Québec doit abandonner l’idée de déménager la halte, selon le président Martin Ferron.

On a officiellement demandé au ministère de rester à l’endroit existant pour accélérer le processus, précise-t-il. Les gens sont habitués. On n’aura pas besoin de trouver un autre terrain et de signer une entente avec les Premières Nations. Ils pourront quand même venir s’impliquer dans le projet. Ça sera leur choix. La porte est grande ouverte. Ce n’est pas pour les tasser, loin de là.

Le ministre régional Pierre Dufour reconnaît que les négociations avec les Algonquins prolongent le processus. Certains sites proposés par le MTQ à l’ancienne direction du Lac-Barrière ne sont pas plus acceptés par la nouvelle gouvernance, explique-t-il. Le travail de négociations et de discussions se poursuit, mais on parle maintenant d’une construction potentielle pour 2023.

Le ministre se dit impatient de voir ce dossier aboutir, qualifiant les installations temporaires d’archaïques et pathétiques .

Maximiser les possibilités

Un dossier qui semble simple à résoudre est souvent plus grand qu’on le pense, quand on regarde la portée finale, avance-t-il. Les gens du Lac-Barrière veulent maximiser cette possibilité. On parle notamment d’y greffer un aspect muséal sur l’histoire de l’occupation algonquine du territoire, ou encore la vente de produits artisanaux. Tout ça fait partie des discussions. Mais j’avoue que c’est harassant de voir que notre travail et celui du gouvernement précédent ne finit pas par aboutir.

Pierre Dufour ajoute que des travaux de rénovation des installations actuelles sont prévus cet automne pour les rendre plus adéquates et augmenter le niveau de services.

La Conférence des préfets espère pour sa part faire valoir son point directement au ministre des Transports lors d’une rencontre à Québec, à la fin septembre.