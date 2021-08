550 nouveaux cas de COVID-19 et un décès de plus au Québec

Durant la même période, il y a eu huit hospitalisations de plus pour un total de 110 dans l’ensemble de la province.

De ce nombre, 33 patients sont traités aux soins intensifs, soit une hausse de 4 par rapport à la veille. Jusqu'ici 11 284 Québécois ont succombé à la COVID-19.

Le ministère de la Santé indique que les prélèvements réalisés le 23 août s’élèvent à 18 442 pour un total de 11 429 017. Le nombre de personnes infectées dans la province s'élève aujourd'hui à 386 015 depuis le début de la pandémie.

Vaccination

Plus de 27 678 doses de plus ont été administrées aux Québécois, soit 26 748 injectées au cours des dernières 24 heures et 930 doses supplémentaires administrées avant le 24 août.

La santé publique ajoute aussi au bilan 68 044 doses administrées hors de la province, ce qui porte à 12 227 000 le nombre de doses de vaccin injectées à des Québécois depuis le début de la campagne de vaccination, en décembre dernier.

Ces chiffres surviennent alors que la santé publique recommande aux employeurs de repousser la date de retour en présentiel de leur personnel jusqu'à ce que la situation épidémiologique soit plus favorable . À ce titre, elle estime plus prudent de repousser le retour progressif des employés dans les milieux de travail .

De son côté, le gouvernement Legault qui redoute la perspective d’une quatrième vague propulsée par le variant Delta imposera dès cet automne le port du masque en tout temps dans les écoles primaires et secondaires de neuf régions du Québec.

Le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge a annoncé mardi que le port du masque par les élèves et le personnel sera de retour dans les classes de Montréal, de Laval, de la Montérégie, de Lanaudière, des Laurentides, du Centre-du-Québec, de l'Outaouais, de l'Estrie et de la Mauricie.

Québec a également précisé les modalités d'application du passeport vaccinal qui sera exigé à l’entrée de certains établissements de la province à partir du 1er septembre, notamment les bars, les restaurants, les salles de spectacle, les cinémas ou les salles d'entraînement. Cependant, Québec accordera un sursis de deux semaines durant lequel le passeport sera exigé, mais aucune sanction ne sera imposée.