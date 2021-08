Troisième lien : Blanchet distingue sa position personnelle et celle du Bloc

Yves-François Blanchet continue mercredi de faire campagne dans la région de Québec, où il s'est de nouveau fait questionner sur ce projet d'infrastructure. Il a toutefois tenu, cette fois, à distinguer son opinion de la position de son parti, après avoir laissé entendre la veille que ses candidats partageaient ses idées sur le sujet.

Un certain nombre de gens qui font un travail extraordinaire ont été très insistants pour connaître mon opinion à moi, comme si c’était important mon opinion à moi , a-t-il déploré.

Ne confondons pas la position du Bloc et la sollicitation intensive que j’ai eue pour donner mon analyse plus personnelle. Disons que, momentanément, je suis redevenu un ex , a-t-il lancé en point de presse, faisant référence à son rôle de panéliste à l'émission à saveur politique Les ex, diffusée pendant plusieurs années sur ICI RDI.

Ça ne change pas la position du Bloc, qui est de dire à Ottawa : mêle-toi de tes affaires, fais ton chèque. Une citation de :Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

La position du parti est celle que j’ai exprimée dès le début , a-t-il ainsi tranché.

Au début de la campagne, en effet, M. Blanchet avait affirmé que le Bloc québécois allait demeurer neutre quant au troisième lien. Il avait ainsi soutenu qu'un parti fédéral n'avait pas à avoir d'opinion sur le sujet, mais que le Bloc se ferait un point d'honneur de faire respecter les juridictions québécoises concernées dans ce dossier.

Diminuer les gaz à effet de serre en évitant les détours?

Or, mardi matin, le chef bloquiste s'est laissé tenté par une analyse plus personnelle sur le projet de construction d'un tunnel entre Québec et Lévis, tandis qu'il était de passage à Pont-Rouge. Il s'est notamment dit sensible aux arguments des gens de la Rive-Sud de Québec, soutenant que ce projet pouvait avoir des retombées positives en matière d'environnement.

Il a de nouveau été invité à préciser sa pensée à ce sujet mercredi, après avoir refusé de le faire mardi après-midi. Est-ce que j’ai envie de faire la job du gouvernement du Québec à la place du gouvernement du Québec? Clairement pas , a-t-il d'abord souligné.

Je crois que le troisième lien a un potentiel de contribution positive en termes d’environnement, notamment pour éviter un nombre important de véhicules faisant un important détour, chacun émettant des gaz à effet de serre, sauf ceux qui sont électriques , a-t-il expliqué, ajoutant que le projet avait un potentiel d’offre de transport collectif entre deux centres-ville économiquement très intégrés .

Selon lui, il y a moyen de transformer des projets pour en faire des contributions positives en matière d’environnement. Et il est rarement – tous projets confondus – positif comme attitude de dire : c’est un total oui ou c’est un total non. Parce que ça ne permet pas l’amélioration des projets.

Le reste appartient à l’État québécois , a-t-il ensuite laissé tomber.

Les détracteurs du projet estiment plutôt que le troisième lien n'est pas accolé à une offre forte en matière de transports collectifs et qu'il risque, à terme, d'ajouter des voitures sur les routes de Québec. Selon eux, le gouvernement québécois a plutôt tenté de verdir un projet autoroutier en y réservant deux voies pour les autobus et les voitures électriques.

À la recherche de financement

La question rebondit maintenant dans la campagne électorale fédérale puisque Québec a demandé à Ottawa de financer 40 % des coûts de la future infrastructure, ce à quoi a promis d'accéder le Parti conservateur s'il est porté au pouvoir.

Nous sommes le seul parti en faveur du troisième lien , a d'ailleurs souligné Erin O'Toole en point de presse mercredi midi, indiquant qu'il s'agit d'un projet important non seulement pour les automobilistes, mais aussi les exportateurs et les entreprises.

Les Québécois méritent une voix forte à Ottawa et monsieur Blanchet vient de changer sa position quelques fois , a-t-il indiqué.

Avant le déclenchement des élections, le fédéral avait opposé une fin de non-recevoir à François Legault, plaidant qu'il ne finance plus les projets autoroutiers . Le Parti libéral est toutefois ouvert à financer la portion du projet qui est liée aux transports en commun, une position partagée par le Nouveau Parti démocratique (NPD).