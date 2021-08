COVID-19 : des résultats négatifs à la Villa du Repos de Moncton

Un cas de COVID-19 a été signalé chez un employé plus tôt cette semaine, ce qui a obligé les administrateurs de l'établissement à restreindre les visites.

On est vraiment contents , affirme le président-directeur général du réseau de Vie Confort Ronald LeBlanc.

Une seconde ronde de tests aura lieu jeudi et pour le moment, les restrictions en ce qui a trait aux visiteurs sont maintenues.

On doit continuer à travers le protocole. [...] On espère que les résultats seront négatifs aussi et à ce moment-là on verra avec la santé publique quelles sont les prochaines étapes, si on commence à rouvrir un peu ou faire des modifications pour les résidents...ça va dépendre de nos conversations avec la santé publique , explique-t-il.

M. LeBlanc tient à remercier les employés et les résidents pour leur collaboration.