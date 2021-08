Deux fois plus de voyageurs à la frontière terrestre canadienne à sa réouverture

Le nombre de personnes qui ont franchi la frontière terrestre du Canada a plus que doublé au cours de la première semaine de sa réouverture aux voyageurs non essentiels vaccinés.

Selon les statistiques du gouvernement canadien, 218 732 voyageurs non commerciaux sont entrés au Canada par voie terrestre du 9 au 15 août.

Ce nombre, qui comprend à la fois des Canadiens et des Américains, représente une augmentation de 111 % par rapport à la semaine précédente, alors que la frontière était encore fermée aux Américains, et une augmentation de près de 200 % par rapport à cette même semaine en 2020.

En incluant les conducteurs commerciaux, qui ont été autorisés à entrer au Canada tout au long de la pandémie, un total de 332 581 personnes ont traversé la frontière au cours de cette semaine.

Ces données restent très éloignées de celles d'avant la pandémie. Du 9 au 15 août 2019, 1,4 million de personnes était entrées au Canada.

Répartition régionale

C’est l’Ontario qui a vu le plus grand nombre de passages pour des raisons commerciales ou non commerciales au cours de la semaine du 9 août. La province a accueilli 206 783 personnes en provenance des États-Unis, soit une hausse de 54,6 % par rapport à la semaine précédente.

Bien que loin derrière l'Ontario en chiffre absolu, la région Pacifique est celle où ont traversé le plus grand nombre de personnes. Avec 52 875 traversées, celles-ci étaient en hausse 89,2 %.

C'est par ailleurs en Atlantique que l'augmentation en pourcentage du nombre de voyageurs la plus forte a été enregistrée. Le trafic commercial et non commercial y a augmenté de 89,7 %.

Au Québec, le nombre de voyageurs commerciaux et non commerciaux a augmenté de 66,4 %,

Dans l'ensemble des régions, si le nombre de Canadiens rentrant au pays a légèrement augmenté, c'est surtout les ressortissants étrangers qui ont vu leur nombre tripler à peu près partout.

Croissance de la fréquentation aérienne

Les statistiques montrent également une augmentation du nombre de personnes qui ont pris l'avion pour le Canada au cours de cette même période – 179 939 contre 138 257 la semaine précédente – soit une augmentation globale de 30 %.

La même semaine, il y a un an, seulement 46 506 personnes avaient pris l'avion pour le Canada. Près de 783 800 voyageurs s'étaient rendus au Canada par avion cette semaine-là en 2019.

Le gouvernement canadien a annoncé le 19 juillet qu'il ouvrirait en août sa frontière aux citoyens américains et aux résidents permanents entièrement vaccinés qui peuvent aussi présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures.

Le Canada doit étendre ces assouplissements à la frontière le 7 septembre prochain pour inclure les voyageurs non essentiels entièrement vaccinés en provenance d'autres pays.

Avec des informations d'Elizabeth Thompson de CBC