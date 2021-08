Shelly Glover veut succéder à Brian Pallister

Je suis excitée. J'attends encore que le parti m'approuve en tant que candidate. [..] Je postule pour rejoindre la course, j'ai demandé au parti de m'envoyer un formulaire. Je suis une femme qui suit les règles , a-t-elle déclaré au micro de l'émission matinale Le 6 à 9.

Shelly Glover fait savoir qu'elle prévoit un lancement de campagne plus officiel lorsque sa candidature sera confirmée par le parti. Elle travaille actuellement à recueillir les fonds et les signatures nécessaires.

Je veux redonner une voix et un choix à nos membres. Le parti c'est les membres [...] Il faut avoir une course. Il faut renouveler notre parti. C'est important pour les membres, on est le gouvernement et je crois à la démocratie , indique Mme Glover.

Shelly Glover a été députée pour la circonscription de Saint-Boniface de 2008 à 2015, lorsque Stephen Harper était premier ministre.

Elle a notamment été ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles de 2013 à 2015.

Née en 1967 en Saskatchewan, Shelly Glover est une ancienne policière de Winnipeg.

Si elle est élue cheffe du Parti progressiste-conservateur, elle aimerait renverser le projet de loi 64. Elle veut également mettre en place un défenseur des aînés et présenter des excuses au nom du parti aux Autochtones pour des propos insensibles.

À écouter : Entrevue de Shelly Glover à l'émission Le 6 à 9

Deuxième femme à vouloir remplacer Brian Pallister

Shelly Glover devient ainsi la deuxième femme à se lancer dans la course à la chefferie du Parti progressiste-conservateur, après Heather Stefanson.

Ces deux femmes sont aussi les seules candidates déclarées pour remplacer l’actuel chef du parti et premier ministre, Brian Pallister. Celui-ci a annoncé, le 10 août dernier, qu’il ne se représentera pas aux prochaines élections provinciales et qu’il quittera son poste avant la fin de son mandat.

Mme Glover se dit enthousiaste de voir deux femmes vouloir accéder à la chefferie, mais elle espère voir d'autres candidats se manifester prochainement.

J'espère voir d'autres femmes, d'autres hommes et d'autres conservateurs. C'est le temps de renouveler notre parti, de retourner à nos valeurs et de devenir un gouvernement meilleur et plus inclusif. Je suis très confiante que c'est le temps d'avoir beaucoup plus de femmes en politique.

L'actuelle ministre des Familles et des Affaires francophones, Rochelle Squires, pressenti pour tenter sa chance, a annoncé mardi sur Facebook qu'elle renonçait à se lancer dans la course.

Lundi soir, le bureau du parti a défini les modalités qui permettront de choisir le nouveau chef. Les candidats potentiels doivent débourser 25 000 $ pour participer à la course. Leur inscription doit se faire avant le 15 septembre et ils doivent obtenir l'appui d'au moins 1000 membres du parti avant le 30 septembre.

Chaque membre du parti aura droit à un vote.

Le nouveau chef du parti, et par conséquent le nouveau premier ministre du Manitoba, sera connu le 30 octobre.