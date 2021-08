Plus de 500 nouvelles places en garderie d'ici 2 ans en Chaudière-Appalaches

Au total, 18 projets ont reçu l'aval du gouvernement caquiste et permettront l'ajout de 535 places supplémentaires en service de garde éducatif à l'enfance sur la rive sud de Québec. C'est plus du double que ce qui était prévu initialement.

Le ministre Lacombe a annoncé plus tôt cette semaine l'ajout deplus de 9000 places en garderie à travers la province. La Capitale-Nationale est celle qui obtient le plus grand nombre de nouvelles places en garderie subventionnée avec plus de 2000. Elle est toutefois deux fois plus populeuse environ que sa voisine, de l'autre côté du fleuve.

Projections dépassées

Les projections d'octobre dernier ont été largement dépassées dans l'ensemble des 13 régions ciblées parce qu'un nombre élevé d'entrepreneurs se sont montrés intéressés par l'appel gouvernemental. Les travaux prévus se traduisent par la construction de nouvelles garderies ou l'agrandissement de celles déjà existantes.

L'intérieur d'une garderie de Lévis. (archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Pilon

Je sais que dans la région de Chaudière-Appalaches, le soupir de soulagement sera grand. Non seulement ce sont des services de garde de qualité qui favoriseront le développement de nos tout-petits, mais ils permettront aussi à de nombreux parents de la région de retourner sur le marché du travail , mentionne le ministre Lacombe dans un communiqué acheminé aux médias.

Je crois vraiment que les beaux jours sont devant nous et j’ai bien hâte de rencontrer de nouveau ces parents pour partager leur joie et leur satisfaction devant ces nombreuses nouvelles places , a réagi pour sa part Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac.

