COVID-19 : le bilan s'alourdit de 550 nouveaux cas au Québec

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a dévoilé le nombre à l'émission Puisqu'il faut se lever, au 98,5 FM.

Invitant la population à poursuivre l'effort de vaccination, il a noté que le variant Delta est très fort et contribue à la hausse des cas que connaît la province depuis quelques semaines.

M. Dubé a indiqué que 19 personnes étaient entrées à l'hôpital depuis le dernier bilan, et que 90 % d'entre elles n'étaient pas adéquatement vaccinées.

Ces données ont été dévoilées au moment où l'application VaxiCode, permettant de déposer le code QR prouvant le statut vaccinal d'une personne dans un portefeuille numérique, peut être téléchargée par les détenteurs de iPhone par le biais de l'App Store. L'application devrait aussi être disponible dans Google Play dans les prochains jours.

Un passeport vaccinal sera exigé à compter du 1er septembre pour accéder à certains lieux qualifiés par le gouvernement de non essentiels par les personnes de 13 ans et plus.