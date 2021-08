Discrimination dans les écoles : un juge donne raison à des parents manitobains LGBTQ

Un juge de la Cour du Banc de la Reine s’est rangé du côté des parents qui demandaient une révision judiciaire de la décision de la Commission des droits de la personne du Manitoba de rejeter leur plainte.

Le juge David Kroft a rendu son verdict le 17 août, après la tenue d’audiences l’an dernier. Il ordonne un nouvel examen du dossier.

Michelle McHale, Karen Phillips et Sonja Stone ont déposé une plainte auprès de la Commission en 2017. Ils allèguent que le gouvernement du Manitoba fait preuve de discrimination contre eux et contre leurs enfants puisqu’il n’inclut pas l’identité de genre ou l’orientation sexuelle dans le programme et le matériel scolaire.

En 2019, un rapport d’enquête de 40 pages publié par la Commission a recommandé que la plainte soit soumise à une audience publique. Or, les commissaires, nommés par le gouvernement, ont voté pour rejeter cette plainte.

Ce rapport faisait état entre autres d’une définition imprécise de la diversité dans le programme scolaire, et de la réticence à parler de sexualité queer dans les écoles.

Dans son jugement, le juge Kroft estime que les raisons pour rejeter la plainte n’étaient pas suffisamment justifiées par des raisons transparentes .

Sonja Stone, qui s’identifie comme queer, affirme que son enfant a dû être éduqué à la maison après des épisodes d’intimidation. Elle ajoute que le personnel de l'école ne savait pas comment gérer les attaques que subissait son enfant parce qu’il a un parent queer.

Mme Stone se réjouit de la décision du tribunal. Toutefois, elle estime que le processus a pris trop de temps et que, dans l’intervalle, rien n’a été fait pour modifier de façon systémique le programme scolaire.

Quatre ans plus tard, nous en sommes toujours au point où l’on demande à la Commission de décider si cette plainte peut faire l’objet d’une audience sur le fond. Les enfants LGBTQ2 et leurs familles continuent d’être écartés du programme scolaire et on leur dit dans certaines divisions scolaires que leur existence même est "trop sensible" pour être discutée ou reconnue à l’école.

La directrice générale de la Commission des droits de la personne du Manitoba, Karen Sharma, soutient que l’organisme examine toujours la décision pour déterminer les prochaines étapes et ne peut pas faire d’autres commentaires.

Avec les informations de Kristin Annable