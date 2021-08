Une citoyenne revendique le droit d’être seins nus à la plage

Claudine Lacroix s’étonne que quelqu’un puisse penser que son comportement était illégal. J’ai les mêmes droits constitutionnels qu’un homme , souligne-t-elle en faisant notamment référence à la possibilité pour les hommes d'être torse nu. J’aimerais que le flou législatif tombe , a-t-elle déclaré en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Rien dans le Code criminel canadien n'interdit explicitement aux femmes d'avoir les seins nus en public. La loi interdit certes de commettre des actions dites indécentes, mais laisse les tribunaux interpréter ce qui constitue ou non un tel acte.

En soi, le fait de se promener seins nus dans un espace public, ce n’est pas en soi interdit. C’est une question qui a été réglée par la jurisprudence depuis 1996 , a expliqué l’avocat et vulgarisateur juridique chez Educaloi, Me Gregory Lancop en entrevue à l’émission En direct.

La question d’indécence peut toutefois changer la donne.

Si la personne commet des gestes de nature sexuelle tout en ayant les seins nus, par exemple, on peut peut-être envisager un cas où ce serait interdit , affirme-t-il.

Me Gregory Lancop ajoute que les Municipalités n’ont pas le droit de légiférer dans ce domaine. Ç'a déjà été réglé par la jurisprudence : ce n’est pas dans les pouvoirs d’une ville de décider si on veut se promener nue, c’est une question de droit criminel et ce n’est pas à la ville de décider cela , précise-t-il.