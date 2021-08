Un travailleur meurt aux installations de Vale à Sudbury

La compagnie minière Vale a annoncé mardi soir qu’un individu employé par un sous-traitant est mort plus tôt dans la journée alors qu’il travaillait à la fonderie de Copper Cliff, dans le Grand Sudbury.

Dans son communiqué, Vale indique que la cause du décès n’est pas connue pour l’instant et qu’une enquête est menée par le Service de police de Sudbury et le ministère du Travail de l’Ontario.

Le nom du travailleur n’a pas été divulgué, par respect pour sa famille.

Nos pensées vont à la famille, aux collègues et aux amis de cette personne , a déclaré Dino Otranto, directeur de l'exploitation de Vale pour l'Atlantique Nord. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour les soutenir et pour mieux comprendre ce qui s'est passé lors de cet incident.