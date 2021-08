Passeport vaccinal : un moindre mal pour des commerçants de l’Est-du-Québec

C’est sûr que c'est mieux que de fermer pendant des mois comme on l'a déjà fait, mais embaucher de nouvelles personnes en pénurie de main-d'œuvre, ça crée d’autres défis , commente Guillaume Sirois, président de la Chambre de commerce et d'industrie Rimouski-Neigette, en entrevue à Info Réveil.

Guillaume Sirois, président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Rimouski-Neigette (archives) Photo : Radio-Canada / Alain Fournier

Un autre défi, c'est celui de faire face à d'éventuels comportements agressifs chez des personnes qui souhaiteraient avoir accès aux établissements, mais qui ne sont pas vaccinées.

Comment gérer ça? On n’aime pas faire la police, mais on va devoir le faire. Une citation de :Guillaume Sirois, président de la Chambre de commerce et d'industrie Rimouski-Neigette

Il craint par ailleurs que l'application de cette mesure n’entraîne des pertes. Il ne faut pas oublier qu’on va se priver d'une partie de la population qui est non vaccinée, observe-t-il. Il faudrait que des actions soient prises par le gouvernement pour nous éviter de subir le contrecoup.

La population devra se familiariser avec l'application Vaxicode Photo : Radio-Canada / Olivia Laperrière-Roy

La mesure devrait être adaptée aux situations régionales

M. Sirois propose que la mesure s’adapte aux situations épidémiologiques des régions, comme le port du masque dans les écoles qui n'est pas exigé en classe ici, où il y a peu de cas.

Philippe Gauthier, copropriétaire de la microbrasserie Le Naufrageur, à Carleton-sur-Mer, pense la même chose.

C’est une source de frustration en Gaspésie. On est traités à égalité avec d’autres régions et on n’a presque pas de cas de COVID-19 ici. On pourrait faire exception. Une citation de :Philippe Gauthier, copropriétaire de la microbrasserie Le Naufrageur

On y va un peu de reculons, ajoute-t-il. Ça crée une pression supplémentaire sur nos employés.

Des commerçants reconnaissent que le fardeau va reposer sur leurs épaules et sur celles des employés. Photo : La Presse canadienne / Lars Hagberg

M. Gauthier ne prévoit pas être forcé d’embaucher du personnel supplémentaire. C’est plus les clients qui vont devoir attendre à la porte pour qu’on vienne scanner leur passeport , prévoit-il.

Beaucoup sur les épaules

En entrevue à Bonjour la côte, le président de la Chambre de commerce de Manicouagan, Antonio Hortas, déplore aussi que l’application de cette mesure repose sur les épaules des commerçants et de leur personnel.

La Place La Salle à Baie-Comeau est un lieu prisé par les touristes. Photo : Ville de Baie-Comeau

Concrètement, il aimerait avoir des directives plus précises pour gérer plus facilement les situations où des clients voudraient fréquenter les établissements sans passeport. Est-ce qu'on va devoir leur demander de quitter les lieux? S'ils ne veulent pas, est-ce qu’on va devoir appeler la police? , demande-t-il.

On n’a pas le choix de faire appel à la bonne volonté des gens , considère-t-il.

Chacun doit assumer ses choix de vie et ne pas les faire subir aux commerces qui luttent pour survivre. On fait face à cette situation et on la vit tous ensemble. Une citation de :Antonio Hortas, président de la Chambre de commerce de Manicouagan

M. Hortas fait aussi appel au sens commun des entrepreneurs afin qu’ils respectent la directive et exigent le passeport tel que le gouvernement le demande.

Un festival devient fiançailles

Du côté des salles de spectacle et des événements culturels, Jozëft Valade présidente de la Fondation Dr MUZIK et propriétaire du Ranch Point G, affirme s’être adaptée à cette nouvelle réalité.

Il y a un mois, elle a lancé la programmation d’un nouvel événement musical et équestre à Saint-Cléophas. Appelé à l’origine le Festival du Far West Gaspésien, il est prévu pour les 3 et 4 septembre.

Dominic Gendron et Jozëft Valade, s'offrent des fiançailles équestres et publiques Photo : gracieuseté Jozëft Valade

Mercredi, à la suite de la conférence de presse du ministre de la Santé, elle a publié un communiqué pour annoncer le changement de nom et de nature de son événement, qui devient Les Fiançailles du Far West Gaspésien.

On a bien lu les règlements, assure-t-elle, et au niveau des célébrations on n’est pas obligés de demander le passeport. Là on fait juste devancer nos fiançailles qui étaient déjà prévues.

Elle mentionne que beaucoup de compétiteurs et d’amis ne veulent pas se faire vacciner. On ne veut pas rentrer dans ce débat-là, explique-t-elle, mais on va appliquer les mesures sanitaires comme il se doit.

Jozëft Valade n’a pas l’impression d’être dans l’illégalité. Faut être des ninjas de la politique, estime-t-elle. C'est toujours des bombes qui nous tombent sur la tête.

Du côté du Festival bluegrass de New Richmond, on indique que le passeport sera demandé, mais que personne ne sera refusé puisque le gouvernement a prévu un sursis de deux semaines.