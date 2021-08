L’Estrie se prépare à une autre rentrée scolaire marquée par la COVID-19

Selon le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge, cette décision a pour but de garder les élèves à l’école et d’éviter un retour de l’enseignement à distance. Cette mesure pourrait également être allégée en cours d’année.

La santé publique mènera encore des enquêtes sur les éclosions en milieu scolaire. Quand un élève portera le masque, ses contacts avec un cas de COVID-19 seront cependant considérés comme à faible risque .

On va pouvoir éviter dans plusieurs cas, pas dans tous les cas, mais dans plusieurs cas, les fermetures de classes et d’écoles et des retraits d’élèves des écoles. On pourra donc atteindre notre objectif de garder le plus possible les écoles ouvertes. Une citation de :Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation du Québec.

La santé publique veut miser sur des tests de dépistage rapide qui seront implantés progressivement dans les écoles du Québec, en priorisant celles où la couverture vaccinale est plus basse. Des efforts seront aussi déployés pour promouvoir la vaccination auprès des élèves.

Le président du Syndicat de l’enseignement de l’Estrie, Richard Bergevin, dit comprendre les décisions de la santé publique. Il croit cependant que beaucoup de questions demeurent quant aux plans du gouvernement en cas d’éclosions.

L’année passée, on avait des bulles classes, donc on savait avec qui les élèves avaient été en contact. Cette année, il n’y a pas de bulles classes, donc les élèves peuvent être en contact, au secondaire, avec plusieurs groupes , explique-t-il.

Il faut prévoir comment on va réagir, et nous, on n’est pas des spécialistes de la santé publique. On est des enseignants, on veut enseigner. Mais pour être capables de bien faire notre travail, la santé publique doit prévoir comment on doit réagir et nous le dire. Une citation de :Richard Bergevin, président du Syndicat de l’enseignement de l’Estrie

Je pense que ça va se préciser dans les prochains jours, mais il reste encore des détails à régler sur comment ils vont isoler les gens et tout ça , remarque quant à lui Éric Faucher, président de l’Association des écoles privées de l’Estrie.

Passeport vaccinal, sports et activités parascolaires

La ministre déléguée à l’éducation Isabelle Charest a confirmé que les jeunes devront présenter un passeport vaccinal pour pouvoir participer à des activités parascolaires. Ils pourront cependant prendre part à leurs cours d’éducation physique et participer aux activités organisées dans le cadre de concentrations sportives sans passeport.

L’annonce a reçu un accueil plutôt positif du Réseau du sport étudiant du Québec, qui croit que ces mesures permettront de relancer le sport à l’école.

Ça va permettre à nos jeunes de refaire du sport, du moins pour une grande majorité de nos jeunes qui sont vaccinés, à l’école, de pouvoir repratiquer des activités avec des jeunes qui ont les mêmes intérêts. On est assez satisfaits des annonces qui ont été faites aujourd’hui , souligne Nathalie Beaupré, directrice du Réseau du sport étudiant du Québec pour les Cantons-de-l’Est.

Le milieu scolaire s’attendait toutefois à plus de détails de la part du ministre de l’Éducation. Le directeur général du Collège du Mont-Saint-Anne Olivier Audet aurait aussi souhaité que les nouvelles restrictions soient accompagnées de permissions pour les élèves.

On est sortis assez fatigués de la dernière année scolaire, on souhaitait une année un peu plus normale. On est encore sur les limites de 50 personnes qui peuvent participer à un sport à l’extérieur et de 25 personnes qui peuvent participer à un sport à l’intérieur , déplore-t-il.

Pour le hockey, les deux équipes doivent par exemple jouer avec 12 joueurs au lieu de 17.

Nous, on met en place le passeport vaccinal, donc on assume que tout le monde qui va participer à l’activité sportive aura reçu ses deux doses de vaccin. Le souhait que j’avais était qu’on allait pouvoir jouer au hockey, au basket, peu importe le sport, de façon normale , conclut-il.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau et d’Alexis Tremblay