Le NPD veut nationaliser les centres privés de soins pour aînés

Mon équipe et moi allons mettre fin aux profits dans ces résidences, payer un salaire convenable aux travailleurs et garantir des soins de qualité aux aînés , a-t-il déclaré en conférence de presse à Mississauga, en Ontario.

Avant de détailler ses intentions, Jagmeet Singh est revenu longuement sur le sort des aînés dans les centres de soins de longue durée privés pendant la pandémie. Il a évoqué un épisode horrible de notre histoire, d'une honte nationale , même.

Il a parlé de négligence, rappelant que des résidents étaient souvent déshydratés, affamés et souffraient de plaies de lit. Il a mentionné que dans certains centres, des seringues ont été réutilisées et que des médicaments dépassaient leur date de péremption. Pourtant, a-t-il souligné, les gens pensaient que leurs parents allaient recevoir les soins dont ils avaient besoin dans des foyers privés.

Malheureusement, dans les centres privés de soins de longue durée, ce n'est pas ce qui arrive. Des coins sont tournés ronds pour faire un profit. Des coins sont tournés ronds sur le plan de la nourriture, du nombre d'heures de soins... Quand on tourne les coins ronds, des gens perdent la vie , a-t-il déclaré.

Malgré cela, personne ne passe à l'action, a-t-il déploré. Devant pareil manque de leadership en la matière, Jagmeet Singh s'engage à régler cette crise.

On veut sauver des vies et mettre fin aux centres de soins de longue durée à but lucratif. Une citation de :Jagmeet Singh, chef du NPD

Il a d'ailleurs accusé Justin Trudeau ne pas avoir honoré son engagement d’établir des normes pancanadiennes et d’obliger les grandes compagnies à les respecter . Il a mentionné au passage que M. Trudeau a voté contre la motion du NPD visant à retirer les profits des soins de longue durée, en mars dernier. Il lui reproche de préférer protéger les profits des ultrariches au lieu de protéger nos aînés .

Les preuves sont claires. Quand les centres sont publics, qu'il n'y a pas de profit en vue, il y a de meilleurs résultats; les gens se portent mieux; on sauve des vies , a-t-il affirmé.

En 2021, le Canada compte au total 2076 centres de soins de soins de longue durée, selon l'Institut canadien d'information sur la santé. Sur le lot, on apprend que 29 % d'entre eux appartiennent à des organisations privées à but lucratif, ce qui représente un peu plus de 600 établissements en tout.

Des normes nationales

Outre la nationalisation de ces centres privés, Jagmeet Singh compte élaborer des normes pancanadiennes de soins, assorties de mesures d’imputabilité et de collecte de données. Identifier les meilleures pratiques à adopter servirait à établir des standards de qualité d'un bout à l'autre du pays.

Nous allons mettre en place "une garantie de soins" qui va permettre aux résidents de recevoir des soins sécuritaires et dignes, aux familles de s’assurer que leurs proches sont en sécurité et reçoivent les meilleurs soins possibles, et au personnel de santé de bénéficier d’un cadre de travail sûr et sécurisé qu’il mérite , écrit le parti dans son communiqué.

Jagmeet Singh a prononcé un discours devant une centaine de militants réunis dans la localité d'Amherstburg, en Ontario, près de la frontière avec le Michigan. Photo : Radio-Canada / Jean-Sébastien Cloutier

Le NPD prévoit aussi accroître les salaires et le soutien aux travailleurs de ces établissements de santé. De plus, il interdirait l’ouverture de nouvelles résidences de soins à but lucratif.

M. Singh a dit qu'il travaillerait de concert avec les provinces et territoires pour s'assurer que plus aucun centre privé ne prodigue des soins.

Le leader du NPD n'a cependant pas précisé s'il envisageait un système national, ni quel modèle il privilégiait, ni qui serait responsable de gérer ces établissements.

Des questions en suspens

Interrogé sur la façon par laquelle il s'y prendrait pour transformer ces centres privés en établissements publics, M. Singh a dressé un parallèle avec la conversion d'hôpitaux privés en publics dans le passé.

On peut trouver un moyen pour bonifier le système en utilisant la Loi canadienne sur la santé de la même façon qu'on l'a fait quand on s'est attaqué aux hôpitaux privés. Une citation de :Jagmeet Singh, chef du NPD

Combien coûterait une telle opération? On ne peut pas se permettre de ne pas agir. Si on ne fait rien, on va voir des centaines de personnes âgées mourir. Ce n'est pas un prix que je suis prêt à payer , a-t-il rétorqué.

Comment imposer des normes canadiennes aux soins de longue durée? Ce que je veux faire, c'est de présenter quelles sont les meilleures pratiques. On sait qu'il y a des pratiques à travers le pays qui ont fonctionné dans cette pandémie, et on sait qu'il y a des pratiques qui étaient horribles. Pourquoi ne pas rassembler ces pratiques et présenter ce à quoi ressemble une bonne qualité de soins? a-t-il expliqué.