Un plan de retour à l'école bien accueilli en Colombie-Britannique

L'annonce du gouvernement est rassurante selon Michel St-Amant, le directeur général du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique.

Il estime que le plan est basé sur des données, des observations du terrain et toujours en fonction de la santé, la sécurité de nos élèves, de notre personnel.

L’expérience passée va être notre guide du futur. Une citation de :Michel St-Amant, directeur du CSF

Michel St-Amant rappelle que cette rentrée scolaire s'inscrit dans la continuité de ce qui a été fait depuis le début de la pandémie, mais avec une différence puisque les cours se dérouleront en présentiel pour tous les élèves cette année.

Il estime que cette rentrée va être plus facile, car on a appris à vivre avec le virus. Néanmoins, il souligne qu'il ne faut pas pour autant banaliser les mesures de santé.

Le port du masque en classe : un défi?

Au sujet de l'obligation du port du masque, celle-ci ne comporte pas de défi particulier, selon Michel St Amant. Exception faite pour les élèves ayant des limitations médicales comme des déficiences respiratoires ou encore, des résidents de régions qui sont moins touchés par le virus.

Pour eux, c’est plus difficile , dit-il.

Michel St-Amant indique qu'il faut se rendre compte que le masque, la distanciation, le lavage de main sont des outils.

Ce n’est pas une imposition de style de vie. Ce sont des outils pour le moment présent , dit-il.

Un soulagement pour les parents d'élèves

La présidente de la Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique, Suzana Straus, indique elle aussi avoir confiance que la rentrée va bien se passer. Ce, grâce à des consignes claires offertes par les autorités selon elle.

Pour la parente d'élève Déborah Bakker, les mesures annoncées mardi sont un soulagement. Toutefois, elle aurait préféré que le masque soit obligatoire même pour les enfants en maternelle. Et si elle admet que pour certains cela peut être contraignant, elle précise vouloir encourager son enfant à porter le masque autant que possible.

On a inculqué une culture au sein de notre famille pour porter les masques quand on est à l'intérieur de l’épicerie, l’autobus, les magasins, etc. Donc même à 5 ans, elle sait très bien qu’elle doit porter son masque à l'intérieur , déclare Déborah Bakker.

Pour la mère de famille, la question de la qualité des masques aurait aussi dû être abordée par le gouvernement.

La distanciation physique

La fille de Deborah Bakker devra se rendre à la garderie après l’école. Sa mère aurait souhaité que des bulles soient mises en place.

Sa bulle est pétée d’une certaine façon , explique-t-elle.

Du côté du CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique , Michel St-Amant affirme qu’il y a une marge de manœuvre au niveau des salles de classe, mais que cela sera du cas par cas selon les écoles.

Les salles de classe au niveau de l'élémentaire, où la même classe est pratiquement toujours ensemble, c’est différent de la réalité du secondaire où les élèves vont se déplacer de classe en classe.

Suivre les directives de la province en matière de vaccination

Pour ce qui est de la vaccination, le directeur général du CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique affirme suivre les directives de la province.

Michel St-Amant souligne aussi que cette question est d'ordre privé.

Notre spécialisation est la pédagogie. Le vaccin relève des spécialistes médicaux et de la santé. [...] Le CSF continue à progresser dans ce dossier-là à la même vitesse que la province. On n'est pas en mesure d'imposer quoi que ce soit. Une citation de :Michel St-Amant, directeur général du CSF

Le directeur assure cependant que le Conseil scolaire francophone a mis en place ce qu'il faut en matière de protocoles sanitaires.