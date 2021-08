Le Festival international de la littérature rendra hommage à Serge Bouchard

Pour sa 27e année, le festival propose une cinquantaine d’activités en salle, à l’extérieur et en ligne. Plus de 170 artistes prendront part aux lectures, discussions, spectacles et animations qui se tiendront dans plusieurs lieux à Montréal.

Un hommage sera entre autres fait à l’anthropologue et écrivain Serge Bouchard, qui s’est éteint il y a quelques mois. L’équipe du festival a voulu honorer sa mémoire en organisant une soirée le dimanche 3 octobre au Théâtre de Quat’Sous où plusieurs artistes et collègues de l’intellectuel prendront la parole.

L’acteur et écrivain Jean-Philippe Baril-Guérard rendra également hommage à Serge Bouchard le 26 septembre en lisant des extraits de ses œuvres. La lecture sera diffusée en direct, puis sera disponible en différé sur le site Internet de la BAnQ.

L’exposition Nin Auass / Moi l’enfant, accessible gratuitement tout au long du festival, proposera un parcours poétique à travers trois lieux du Quartier des spectacles. Le public pourra découvrir des poèmes d’enfants innus tirés de l’anthologie publiée au printemps dernier par Joséphine Bacon et Laure Morali. Les poèmes seront accompagnés d’illustrations et d’enregistrements audio en innu et en français.

Des créations originales seront présentées pour la première fois lors des 10 jours du festival, dont l’exploration par la metteure en scène Brigitte Haentjens de l'œuvre Rêve et folie, publiée en 1914 par le poète expressionniste Georg Trakl.

La programmation complète du festival est disponible sur le site du FIL  (Nouvelle fenêtre) .