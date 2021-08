Le conseil municipal de Gatineau réuni en présentiel, avec distanciation et masque

La politique, ça se fait en se parlant en personne , a lancé le maire, Maxime Pedneaud-Jobin, au début du conseil. C’est une étape intéressante. J’espère qu’on va pouvoir la maintenir, mais la santé va rester notre priorité.

Pour l’occasion, les élus ont troqué la salle Jean-Despréz de la Maison du citoyen pour la salle des Fêtes afin d’assurer la distanciation physique requise entre les personnes présentes.

Les élus étaient réunis dans la salle des Fêtes à la Maison du citoyen. Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Six citoyens se sont rendus sur place afin de poser leurs questions au conseil. Regardant la séance sur un écran depuis l’agora, ils ont défilé tour à tour dans la salle des Fêtes.

C’était une autre première depuis mars 2020 pour les citoyens gatinois.

Les citoyens pouvaient visionner la séance sur un écran depuis l’agora à la Maison du citoyen. Photo : Radio-Canada

Le président du conseil municipal a souligné que l’ajustement sera de mise en vue des prochaines rencontres des élus gatinois, considérant l’évolution de la crise sanitaire.

Si on se retrouve dans une situation de quatrième vague qui nous amène à un point où on doit retourner, par exemple, via Zoom, ou quoi que ce soit, on le fera , a assuré Daniel Champagne. On consulte la santé publique en Outaouais aussi à savoir si les mesures qu'on met en place sont conformes.

M. Champagne s’est dit persuadé que les prochaines séances du conseil pourront se tenir en présentiel.

D’ici l’élection municipale du 7 novembre, deux rencontres du conseil sont prévues. La prochaine aura lieu le 21 septembre et doit, pour le moment, se tenir en personne.

Avec les informations de Nathalie Tremblay