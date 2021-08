Jusqu'à un an et demi d'attente avant d'avoir un nouveau vélo en Alberta

Plus tôt ce printemps, ils avaient signalé qu’ils connaissaient une augmentation des ventes et un faible niveau de marchandises, en plus de retards de livraison qui s’étirent jusqu’en 2022.

En gros, l'expédition ne parvient plus à suivre les dates d'arrivée de produits annoncées, en plus des manufactures d'outre-mer qui ne parviennent pas à répondre à la demande pour un retour à la normale , résume Tyson Podruzny de Rebound Cycle à Canmore.

Avant la COVID-19, un magasin de vélo pouvait s’attendre à recevoir une commande dans un délai de deux à trois semaines, souligne-t-il. Et ce, même si la fabrication d’une bicyclette nécessitait la fabrication de pièces d’équipement provenant de plusieurs fournisseurs, ajoute-t-il.

Ça prend environ 30 à 45 usines de pièces différentes pour fabriquer un seul vélo [de montagne] , cite Tyson Podruzny en exemple. C’est pour ça qu’on voit de grosses répercussions depuis la pandémie.

Ces délais de livraison et de fabrication touchent tous les types de bicyclettes, surtout celles dans la fourchette de prix allant de 500 à 5000 dollars.

La majorité des produits [vendus] dans notre partie du monde est fabriquée outre-mer afin de garder les prix bas et l’inventaire haut, fait savoir le chef des ventes de Bow Cycle, à Calgary, Ty Cutforth.

Même si vous voulez le plus haut de gamme, fait sur mesure avec du titane ou du de l’acier, il faudra attendre des mois , ajoute-t-il.

Il suggère aux personnes qui planifient un voyage en vélo l’été prochain de passer leurs commandes dès maintenant.

Vous pouvez passer une précommande pour 2022 si vous désirez un vélo spécifique , révèle Ty Cutforth.