Près de 950 places en garderie prévues en Estrie

Ce nombre, annoncé par le ministre de la Famille Mathieu Lacombe mardi, représente près du triple de ce qui était initialement prévu dans la région.

Ces places seront créées dans le cadre de 22 projets, qui incluront l’agrandissement de certains CPECentre de la petite enfance et la construire de nouvelles installations.

Un peu plus de 2000 enfants sont présentement inscrits sur la Place 0-5, le guichet unique où les parents peuvent s'inscrire dans l'espoir d'obtenir une place en garderie. M. Lacombe se veut toutefois rassurant.

Ce qu’on annonce aujourd’hui, c’est 948 places de plus, mais ça s’ajoute aux places qui sont déjà en développement en Estrie. Au total, des places à 8,50 $, aujourd’hui, avec l’annonce qu’on fait, il y en aura plus de 1500. À ça, on ajoute celles qui se développent dans les garderies non subventionnées, on augmente de près de 300 places, donc il y aura beaucoup de nouvelles places au cours des deux prochaines années , indique le ministre de la Famille.

Lucie Therriault, la directrice générale du regroupement des CPECentre de la petite enfance des Cantons de l'Est, ne se dit pas convaincue.

Ça comble un besoin, mais il y a encore un plus grand besoin. [...] Quand les gestionnaires me parlent de leur liste d’attente, il y en a qui ont 500 ou 600 enfants sur leur liste d’attente , souligne-t-elle.

Pas de soulagement pour les familles

Les familles contactées par Radio-Canada mardi disent que cette annonce les aide peu, puisqu'elles auraient besoin de places en garderie d'ici les prochaines semaines.

Dans un message envoyé par écrit, Audrée Frenette, une mère sherbrookoise, a fait savoir son désarroi.

À court terme, ce n’est pas un soulagement, puisque ces places sont "promises" d’ici deux ans… J’imagine que ça l’est pour les futurs parents , remarque-t-elle.

Partout où on appelle, on nous répond qu’on doit passer par le site de la Place 0-5. Je me suis inscrite à huit semaines de grossesse et aucun appel! C’est d’un ridicule! J’ai appelé à un milieu près de mon travail pour savoir j’en étais où sur leur liste d’attente : 165e. C’est donc dire qu’ils ne m’appelleront jamais , ajoute-t-elle.

Elle indique aussi s’être inscrite sur un site payant de milieux privés, mais soutient que presque toutes les places disponibles sont dédiées à des enfants de plus de 18 mois. À court de solutions, son conjoint considère maintenant prendre un congé sans solde.

Une autre mère, qui a préféré rester anonyme, s’est aussi montrée sceptique face à l’annonce du ministre. 9000 places pour toute la province, c'est beau sur papier et ça donne peut-être l'impression qu'on s'attaque au problème, mais je me demande où on ira chercher les éducatrices. Plusieurs milieux existants sont aux prises avec des ruptures de services, et je ne crois pas que ça ira en s'améliorant.

Elle dit également considérer un congé sans solde.

De nouvelles garderies à construire

Parmi les places en garderie annoncées par le ministère de la Famille, 88 % feront partie de nouveaux établissements.

Radio-Canada s’est rendue sur le site d'un nouveau CPECentre de la petite enfance , qui devrait ouvrir ses portes l'an prochain à Rock Forest. Sa directrice Johanne Levasseur explique qu'après avoir obtenu l'approbation du ministère de la Famille, le processus de construction a représenté un véritable défi.

Nous, de notre côté, personnellement, on a travaillé fort, on y a cru longtemps. On était dans une impasse, on a perdu entre six et huit mois dans notre projet pour des analyses de sites. Si on avait travaillé pour nous, ça fait longtemps qu’on aurait laissé tomber [...], mais j’ai de la misère à abandonner, parce que je la vis, sur le terrain, cette pression-là. Les parents, quand on leur parle, les mamans qui pleurent au bout du téléphone parce qu’elles ne veulent pas laisser leurs enfants à n’importe qui... , explique-t-elle.

Elle dit cependant ressentir une meilleure collaboration de la part du ministère de la Famille depuis quelque temps. Québec a d’ailleurs coupé de moitié le nombre d'étapes à franchir pour pouvoir ouvrir un CPECentre de la petite enfance , ce qui a accéléré le processus.

Avec les informations de Marion Bérubé