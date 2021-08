L’Hôpital Montfort a tranché et exigera la vaccination de son personnel

L’Hôpital Montfort emboîte le pas au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO). L’établissement de santé obligera la vaccination à son personnel d’ici le 15 octobre. Une décision également annoncée, mardi, par l'organisme Bruyère, l’Hôpital d’Ottawa et l’Hôpital Queensway Carleton.

Après la décision du CHEOCentre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario , annoncée par son président et directeur général, Alex Munter, sur Twitter, le 19 août dernier, c’est au tour de l’Hôpital Montfort, de l'organisme Bruyère, de l’Hôpital d’Ottawa et de l’Hôpital Queensway Carleton de dévoiler leur politique de vaccination.

D’ici au 15 octobre prochain, tout le personnel de ces établissements qui le peut devra être vacciné.

Seul l’organisme de soins de santé universitaire Bruyère, qui comprend notamment le Centre de médecine familiale Bruyère et l’Hôpital Élisabeth-Bruyère, ou encore la résidence Saint-Louis, à Orléans, n’a pas fixé d’échéance de vaccination.

Mais il précise, dans un communiqué, qu’ après avoir évalué les risques pour les personnes que nous servons et les avantages pour les membres de notre équipe et la population dans son ensemble, nous décrétons qu’à compter du mardi 7 septembre, la vaccination sera obligatoire pour toutes les personnes qui fréquentent Bruyère, que ce soit pour travailler, étudier, faire de la recherche, faire du bénévolat ou s’occuper d’un proche dans le cadre du programme de partenaires en soins désignés .

Un taux de vaccination déjà haut

L’Hôpital Montfort et l’Hôpital d’Ottawa fixent la date du 7 septembre pour recevoir une première dose de vaccin contre la COVID-19.

Les personnes qui ne s’y soumettront pas devront suivre une formation sur la vaccination contre la COVID-19, afin de prendre une décision éclairée et passer des tests de dépistage de la COVID-19 sur une base régulière avant de travailler , indique l’Hôpital Montfort, par voie de communiqué, en précisant que plus de 2000 membres de son personnel sont pleinement vaccinés.

L'Hôpital d'Ottawa (archives) Photo : Radio-Canada / Brian Morris

À l’Hôpital d’Ottawa, on rapporte que 90 % des équipes de santé et des résidents sont pleinement vaccinés et que ce pourcentage est de 85 % pour le personnel.

À l’Hôpital Queensway Carleton, le taux de vaccination de tout le personnel est de 90 %, indique l’établissement de santé dans un communiqué.

Les établissements de santé ottaviens répondent ainsi à la directive du gouvernement de l’Ontario qui avait donné jusqu’au 7 septembre à certains secteurs clés, dont celui de la santé, pour mettre en place des politiques de vaccination pour leur personnel.

L’Hôpital Montfort clarifie sa politique

La décision de l’Hôpital Montfort était attendue après quelques tergiversations, la semaine dernière.

Le 19 août, un gazouillis sur Twitter annonçait déjà que la vaccination serait obligatoire pour tous les employés, médecins, stagiaires, étudiants et bénévoles, mais celui-ci avait été retiré le lendemain.

La capture d'un gazouillis diffusé le 19 août par l'Hôpital Montfort, puis retiré. Photo : Capture d’écran/Twitter Hôpital Montfort

Interrogé par ICI Ottawa-Gatineau, l’établissement de santé franco-ontarien indiquait avoir supprimé le gazouillis, car il manquait de nuance .

Nous continuons à analyser la nouvelle directive gouvernementale afin de déterminer comment la mettre en œuvre à Montfort à partir du 7 septembre, donc il reste encore de nombreux points à clarifier , expliquait-on alors.

Quelles conséquences pour un refus de vaccination?

Reste que les conséquences d’un refus de vaccination ne sont pas encore très claires.

Si l’Hôpital d’Ottawa dit attendre le 15 octobre pour évaluer le taux de vaccination de son personnel et décider des mesures à prendre, l’Hôpital Queensway Carleton n’aborde pas le sujet dans son communiqué.

Du côté de Montfort, on précise qu’après la date limite du 15 octobre, le refus de la vaccination contre la COVID-19 ne sera plus une option .

Pour ceux qui ne se conforment pas aux exigences après avoir suivi la formation sur la vaccination, toutes les options seront envisagées pour appliquer efficacement notre politique , écrit l’établissement sans donner plus de détails.

Rappelons que les établissements postsecondaires d’Ottawa ont déjà annoncé qu’ils imposeront la vaccination, tout comme d’autres établissements et organismes.

Avec les informations de Benjamin Vachet