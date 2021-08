Des ateliers pour donner plus de place aux pratiques et aux savoirs autochtones

L’autochtonisation est une façon de faire pénétrer les savoirs et les pratiques autochtones dans le milieu allochtone.

Pour moi, ça veut dire qu’on doit partager la culture autochtone, la façon dont elle fonctionne, la manière dont on se réunit, ou dont on partage nos histoires , explique Jolanta Bird.

Les trois ateliers portent sur le bâton de parole comme outil de communication et de prise de décision, la roue de médecine et le bien-être, et le rôle des aînés pour renforcer les communautés.

En faisant découvrir des éléments de culture autochtone, Jolanta Bird ouvre une porte dans l’esprit des participants, une occasion de mieux comprendre l’autre. Les participants vont pouvoir se questionner et auront la chance de me poser des questions aussi , souligne-t-elle.

Le bâton de parole, un outil décisionnel

On va montrer comment l’utiliser, mais aussi l’histoire et la culture qui viennent avec ça. Une citation de :Jolanta Bird, entrepreneure ojibwé-fransaskoise

Le premier atelier porte sur le bâton de parole, une façon d’assurer le respect de tous durant les réunions.

Le bâton est un outil pour prendre des décisions. Ça peut être aussi banal que pour décider d’un endroit où aller manger, mais ça peut être sérieux pour prendre des décisions entre PDG , explique Jolanta Bird. En cercle, on prend tous un tour de parole, c’est vraiment le respect qu’on vise avec cela.

Une idée du Conseil culturel fransaskois

C’est le Conseil culturel fransaskois qui a pris contact avec Jolanta Bird pour concevoir les ateliers. C’est quelque chose d'extraordinaire qu’on veut faire, je veux vraiment que tout le monde se sente confortable, respecté, apprécié, qu'on sente qu’il y a une écoute de l’autre , confie la jeune femme, qui est originaire de la Première Nation de Cote.

Les ateliers d’une durée de une heure ont été créés à l'intention des écoles primaires, mais Jolanta Bird aimerait par la suite les offrir à toute la population fransaskoise.

À l'image de la créatrice

Jolanta Bird explique que les ateliers sont à son image. C’est moi qui présente mon expérience, je suis Polonaise aussi, alors je me dois de l'inclure d’une certaine façon , explique-t-elle.

Photographe, Jolanta Bird compte aussi réaliser un projet artistique avec les participants de ses ateliers.

Les ateliers d’autochtonisation se retrouvent dans le répertoire en ligne de ressources scolaires en français FRESK.