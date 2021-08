Passeport vaccinal en Outaouais : espoir, déception et frustration chez les commerçants

Parmi ceux qui ont été interrogés par l’équipe d’ICI Ottawa-Gatineau, le propriétaire du Troquet, dans le Vieux-Hull, Éric Gaudreault, est de loin celui qui a le mieux accueilli la nouvelle.

Aussitôt que j’entends que ça servira à ne pas fermer nos portes pendant la quatrième vague, c’est un soulagement , a soufflé celui qui est également membre du conseil d’administration de Vision centre-ville de Gatineau.

Il est bien conscient que cela aura des conséquences sur la gestion des ressources de son personnel, et que des coûts en résulteront, mais il insiste sur le fait que les gens d’affaires de la région aiment mieux rester ouverts que de refermer .

Pour Éric Gaudreault, n'importe quelle mesure qui permettra de garder ses portes ouvertes sera accueillie avec plaisir. Photo : Radio-Canada

Cela dit, il n’est pas dupe. La mise en application du système, temporaire souhaite-t-il ardemment, comportera son lot de défis, d’autant plus que l’industrie est plongée dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et que l’Outaouais est une région frontalière. Il s’attend à perdre des clients de l’Ontario.

Cette crainte est ce qui effraie le propriétaire du Gym Max Gatineau, Steve Morneau. Déjà, certaines conversations avec des clients lui laissent présager un exode vers les gymnases ontariens. Certains le lui ont même déjà fait savoir très clairement.

Près de 70 % des gens en Outaouais sont vaccinés. Si 70 % de ma clientèle est vaccinée, le 30 % que je perds, ce sont mes revenus. Tant qu’à perdre 30 %, c’est mieux de fermer. C’était plus payant. Une citation de :Steve Morneau, propriétaire du Gym Max Gatineau

Il dénote néanmoins un aspect positif au passeport vaccinal : J’ai une certaine clientèle qui va recommencer à se présenter au gymnase [étant donné que celle-ci se sentira mieux protégée].

Steve Morneau soulève lui aussi la question de l’ajout de personnel pour gérer la mise en application du passeport vaccinal, une tâche qui revient au propriétaire lui-même. C’est rapide, scanner, mais ça prend une personne pour le faire. C’est l’un de mes employés qui le fera, pas quelqu’un du gouvernement ou un policier.

Quant au propriétaire du Cinéma 9 de Gatineau, Didier Farré, il ne comprend tout simplement pas pourquoi les cinémas ont été inclus dans la formule avec les restaurants et les gymnases. Il n’y a pas eu un cas de COVID-19 dans les cinémas du Québec et de l’Ontario , note-t-il.

Il plaide que l'Association des propriétaires de cinémas du Québec a tenté par tous les moyens de convaincre la santé publique québécoise de les exclure, au même titre que les musées et les bibliothèques, mais que celle-ci a expliqué que la décision finale revenait au premier ministre, François Legault.

Quoi qu’il en soit, il doit maintenant vivre avec la présente situation. Il estime que ce n’est pas une bonne nouvelle et qu’il ne s’attend à rien de moins qu’une catastrophe .

Avec le système de vérification et tout ça, on va perdre à peu près 30 % de nos séances et 50 % de notre clientèle.

Selon lui, la principale raison de cette prévision si élevée est le fait que ce sont majoritairement les jeunes qui fréquentent les salles de cinéma, et c’est cette tranche d’âge qui est la plus réticente à se faire administrer un vaccin contre la COVID-19.

Didier Farré est aussi le fondateur et le directeur du Festival du film de l’Outaouais (archives). Photo : Radio-Canada/Martin Vanasse

Le Festival de Montgolfières de Gatineau (FMG) a réagi, de son côté, par écrit, indiquant prendre connaissance des détails concernant le contrôle du passeport vaccinal et son application pour le FMGFestival de montgolfières de Gatineau qui débute dans neuf jours .

L’équipe sera prête à accueillir ses festivaliers en toute sécurité et à offrir une programmation extraordinaire pour célébrer la fin de l’été , indique-t-on.

Une uniformité avec l’Ontario et le reste du pays?

La directrice générale du Regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale (RGA), Lise Sarazin, aime particulièrement l’idée du gouvernement québécois de partager ses connaissances sur la mise en application d’un passeport vaccinal avec les autres provinces du pays, ainsi qu'avec le gouvernement fédéral.

Quelque part, on est tous au Canada. On a suivi, ou presque, les mêmes consignes sanitaires et on est tous aux prises avec le variant [Delta]. Le but de toutes les chambres de commerce est de ne pas fermer, alors la seule façon de le faire, ou presque, est de permettre aux gens pleinement vaccinés de fréquenter les commerces non essentiels.

Lise Sarazin est la directrice générale du Regroupement des gens d'affaires (archives). Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Selon elle, un passeport vaccinal pancanadien, jumelé au respect des consignes sanitaires déjà en vigueur, est la meilleure façon d’éviter une augmentation de cas et d’engorger les systèmes de santé à travers le pays.

[Dans le point de presse], il y a eu une allusion qu’il y avait des discussions avec le gouvernement de l’Ontario, ça a fait briller mes yeux, je l’avoue! Nous allons le recommander assurément, surtout que [le Québec] a déjà tout organisé , a-t-elle souhaité, avant que le président de l’Association des agences locales de santé publique de l’Ontario, le Dr Paul Roumeliotis, ne mentionne que la province s’apprêterait à suivre l’exemple du Québec d’ici une à deux semaines .

Avec les informations de Rémi Authier et Fiona Collienne